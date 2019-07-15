Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün yeni binasının açılış töreninde konuştu.

ÖZEL HAREKATÇILARIMIZ DARBECİLERE KÖK SÖKTÜRDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları söyle:

Ankara'nın dört bir yanında polislerimiz darbecilere karşı aslanlar gibi mücadele etti. Özel harekatçılarımız darbecilere kök söktürdü. 15 Temmuz gecesi darbecilerin hedef tahtasına koyduğu kurumlardan ilki emniyet teşkilatıydı. Ortaya çıkan her görüntü, her kayıt o gece yaşanan vahşetin boyutlarını tekrar hatırlatıyor.Kendi meslektaşlarına karşı vurun, öldürün diyecek kadar kin bürümüştü. Acımasızca şehit ettikleri sivilleri yerde sürükleyecek bir de utanmadan fotoğraflarını çekecek kadar insanlıktan çıkmışlardı. Ankara Emniyetimiz de bu kinden nasibini aldı. Bu bina oluşan tahribat sebebiyle artık kullanılamaz hale gelmişti. Sakalımızı kestiler ama kesilen sakal çok daha gür bitti. Biz ise onların kollarını kestik. Kolay kolay bir daha ayağa kalkamayacaklar.

"BU MİLLETE DİZ ÇÖKTÜREMEYECEKTİR"

Selçuklu mimarisi ile akıllı bir bina inşa ettik. Bu bina polisiyle, istihbaratçısıyla askeriyle siviliyle 15 Temmuz'da verilen mücadelenin destansı sembolüdür. Türk demokrasinin kazanımlarına sahip çıkan kurumlarımız olduğu müddetçe kimse bu millete diz çöktüremeyecektir. Toplam 251 vatandaşımızı şehit verdik. Sadece Ankara Emniyet Müdürlüğü çevresinde 10 kardeşimiz şehadete yürüdü.

"HEDEF RUSYA İLE ORTAK ÜRETİM YAPMAK"

S-400'lerimizi almaya başladık. Alamazlar dediler, onları bir yerlere yerleştiremez dediler. Almanız doğru olmaz dediler. Bugün itibariyle 8. uçak da geldi. Nisan 2020'de son noktayı koyuyoruz. Hava savunma sistemlerinde dünyada sayılı ülkelerden biri haline geliyoruz. Hedef ortak üretimi Rusya ile beraber yapmak.

"MÜSLÜMAN BİR DELİKTEN 2 DEFA SOKULMAMALI"

Bir Müslüman bir delikten 2 defa sokulmamalı. Bizim de hatalarımız oldu ama gereğini 2010 itibariyle ortaya koyduk. Gereğini yaptık ve yapıyoruz.