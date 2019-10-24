Cumhurbaşkanı Erdoğan "Anket yaptırmadık" deyip oran verdi! Barış Pınarı Harekatı'na halktan büyük destek

24.10.2019 23:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme dair soruları cevapladı. Başkan Erdoğan, Türk halkından gelen büyük desteği de açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröre karşı yürütülen operasyon ve sonrasındaki anlaşmalara halkın olumlu dönüşler verdiğini belirtti. Erdoğan bir anket yaptırmadıklarını ancak halkın yüzde 75-80'inin desteği olduğunu söyledi.

Barış Pınarı Harekatı'na Türk halkından büyük destek geldiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"ANKET YAPTIRMADIK AMA HALKIN DESTEĞİ YÜZDE 75-80"

"Zaman zaman ana muhalefetin başındaki zaatın çirkin açıklamaları oluyor. Rusya'da sayın Putin ile görüşmelerimizi yaparken garip garip şeyler konuşuyor. Ben Savunma Bakanımı bunlara gönderiyorum, giderek bilgilendirdiler. Bu kadar hassas düşünüyoruz, yaptığı işe bak. Bir başkanlık sistemi ile kabinesiyle ortada olan bir hükümetiz. Bilgilendirmeyi hassas yürütürken, teröre karşı mücadelemizi konuşurken sen de kalkıp içeriden bize vuruyorsun. Ülkede bir kamuoyu araştırmasına girmiş değiliz ancak yüzde 75-80 gibi bir desteğin olduğunu görüyoruz.

"İYİ PARTİ OLUMLU DESTEK VERİYOR"

İyi Parti şu anda sürece olumlu bir destek veriyor. Herhangi bir olumsuz destek duymadım. CHP'nin başındaki zaatın tabanda karşılığı olduğuna inanmıyorum. Çünkü CHP'nin 6 okunda da milliyetçilik var."