Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Ocak'ta Putin ile Bir Araya Gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Ocak Çarşamba günü Rusya Federasyonu'na çalışma ziyaretinde bulunacak.

ERDOĞAN, PUTİN İLE BİR ARAYA GELECEK

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya Federasyonu'na çarşamba günü yapılacak günübirlik çalışma ziyaretinde Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelecek.

GÖRÜŞMEDE İKİLİ İLİŞKİLER VE SURİYE MESELESİ ELE ALINACAK

Moskova'da, iki ülkenin ilgili bakan ve yetkililerinin katılımıyla heyetler arası görüşmenin yapılmasının öngörüldüğü ziyaret çerçevesinde, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra Suriye başta olmak üzere, bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak.