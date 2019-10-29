Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütü YPG'nin çekilmesiyle ilgili açıklama: Rusya, teröristlerin çekildiğini teyit etti

29.10.2019 19:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle gerçekleştirilen kabul töreninde konuklara hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütü YPG'nin çekilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Rusya terör örgütlerinin çıkarıldığı bilgisini verdi." dedi.

Rusya ile varılan Soçi mutabakatı kapsamında terör örgütü YPG'ye verilen 1500 saatlik sürenin sona ermesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya terör örgütlerinin tamamen bölgeden çıkarıldığı bilgisini yetkili mercilere verdi. Gösüşmelerimiz yarında devam edecek. Bizim şehitlerimiz var." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Özellikle Barış Pınarı Harekatı'nın cereyan ettiği böyle bir dönemde sizleri Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yıldönümünde en kalbi duygularla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine, bu gazi mekana hoşgeldiniz. Cumhuriyet Bayramı Kabul Törenimizi teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımın Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum.

"TÜM ŞEHİTLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

Cumhuriyetimizin ilanının 96. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vazife üstlenen kahramanlarımızı saygıyla yadediyorum. Milletimizin bin yıldır dünyanın üzerinde en çok mücadele yürütülen coğrafya üzerinde yaşatılıyor olmasının bedelini canlarıyla ödeyen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

"TÜRKİYE İSTEDİĞİNİ YAPABİLECEĞİNİ GÖSTERMİŞTİR"

Hamdolsun ezanı, bayrağı, kutsalları söz konusu olduğunda gözünü kırpmadan şehadete yürümeye hazır 82 milyon vatandaşımız var. Milletimiz bu konudaki kararlılığını 15 Temmuz darbe girişimi olmak üzere istiklal ve istikbaline el uzatılan her durumda göstermiştir. Terör örgütleri arkalarındaki devasa desteğe rağmen başarılı olamıyorsa milletimizin bu dirayetli, kararlı duruşu sayesindedir. Suriye'de yürüttüğümüz Fırat Kalkanı, ZeytinDalı ve son olarak Barış Pınarı Harekatları da bu mücadelenin birer parçasıdır. Türkiye kendi milli güvenliği ve tarihi sorumlulukları sözkonusu olduğunda hiç kimseden icazet almadan kendi kararları ve imkanlarıyla istediğini yapabileceğini göstermiştir.

"BİZİ ARAYANLAR TERÖRİSTLERİ KORUMAK İÇİN NEFES TÜKETTİ"

Ülkemizin terörle mücadele sürecinin bir sonucu da Batı başta olmak üzere tüm dünyada terör örgütleri karşısında sergilenen ikircikli hatta ikiyüzlü tavrı da tüm açıklığıyla ifşa etmiş olmasıdır. Barış Pınarı Harekatı için bizi arayan Batılı liderlerinden neredeyse hiçbiri alçakça şehit edilen çoğu çocuk ve kadın 20 kişi hakkında üzüntü beyanında bulunmamıştır. Yurtdışındaki temsilciliklerine yapılan 700'e yakın saldırının önlenmesi konusunda hiçbir gayret sarfetmediler. Teröristler bu ülkelerin emniyet güçlerinin koruması altında eylemlerini gerçekleştirdi. Bizi arayanlar ise sadece teröristleri korumak, kurtarmak ve savunmak için nefes tükettiler.

"BİZDEN BAŞKA HERKESİN GÖZÜ SURİYE'DEKİ PETROLDE"

Bir damla petrolü bir damla kandan daha değerli gören ilkel anlayış tüm çıplaklığıyla karşımızda durmaktadır. Bizden başka Suriye ile ilgilenen herkesin öncelikli amacının petrol kaynaklarıyla ilgilenmek olduğu ortaya çıkmıştır. Gerekirse bedel ödeyeceğiz ama asla çocuklarımızı, ecdadımızı mahcup edecek bir yanlışa düşmeyeceğiz. Bizim milletimiz kadar büyük soykırıma uğramış, adaletsizlik yaşamış başka bir millet yoktur. Biz asla onlar gibi olmayacağız, kendimiz gibi davranmaya devam edeceğiz. Biz bu sayede 2200 yıllık kesintisiz bir devlet geleneğine sahip olmayı başardık. Biz rol yapmıyoruz, PR yapmıyoruz, illüzyon yapmıyoruz. Önce hep insan dedik. Çünkü biz buyuz.

"BARIŞ PINARI MÜCADELENİN PARÇASIDIR"

Terör örgütleri arkalarındaki devasa desteğe rağmen ülkemizde başarılı olamıyorsa milletimizin bu dirayetli duruşu sayesindedir, Barış Pınarı bu mücadelenin birer parçasıdır. Gelin Türkiye'nin kutlu yürüyüşünde yanında yer alın. Tarih içinde bu milletle hareket edip pişman olan yoktur. Son yıllarda pek çok büyük eserimizin açılışını 29 Ekim'e getirerek bu kutlamalara yepyeni bir boyut kattık.

"BU TOPRAKLARDA BAŞIMIZ DİK YAŞAMAYI BAŞARDIK"

Avrupa'dan Kafkasya'ya kadar zulme uğramış bizden başka millet yoktur. Rahmetli Aliye İzzetbegoviç'in 'Biz savaşı öldüğümüz gün değil,düşmanlarımıza benzediğimiz gün kaybederiz' sözü duruşumuzun en yalın ifadesidir. Biz asla onlar gibi olmayacağız. Kendimiz gibi davranmaya devamedeceğiz. Biz bu sayede 2200 yıllık kesintisiz devlet olma geleneğine sahip olmayı başardık. İslam medeniyetinin en güçlü temsilcisi olarak kalmayı başardık. Bin yıldır yaşadığımız coğrafyada daha derine inen kökler salmayı başardık. Petrolümüz, doğalgazımız, kaydadeğer başka doğal kaynağımız, sömürgemiz olmadığı halde başımız dik yaşamayı başardık bu topraklarda.

"MİLLETİMİZ TEK YÜREK, TEK YUMRUK OLDUĞUNU SÜRDÜRMEKTEDİR"

Biz hep önce insan dedik. Öyle demeye de devam edeceğiz. Rabbim bizi hak, adalet, vicdan, ahlak yolundan ayırmasın diyorum. Türkiye'nin gücü, bekası sözkonusu olduğunda birlik,beraberlik, kardeşlik içinde hareket edebilme kabiliyetinden geliyor. Doğrudan ülkemize saldırmakla hedeflerine ulaşamayanlar her fırsatta asıl gücümüzü yani milletimizin birliğini, beraberliğini hedef alıyor. Barış Pınarı milletimizin içine fitne sokarak, ülkemizi zaafiyete uğratma çabaları beyhudedir. Milletimiz bağımsızlığına ve geleceğine yönelik her türlü tehdit karşısında tek yürek, tek yumruk olmayı sürdürmektedir.

"BU MİLLET GÜVENLİ VE MÜREFFEH YAŞAMAYA LAYIKTIR"

Her dönemde olduğu gibi günümüzde de kimi gafletten kimi bilinçli şekilde ülkesinin, milletinin karşısında yer alanlar vardır. Hamdolsun bunların sayıları çok azdır milletimizde ciddiye alınacak karşılığı yoktur. Öyleyse bir olmaya, iri olmaya, kardeş olmaya, hep birlikte Türkiye olmaya devam ettikçe Allah'ın izniyle bizi hiçbir engel, hiçbir güç durdurumaz. Bu anlayışla Cumhuriyetimizin 100. yıldönümü olan 2023 için çok önemli hedefler belirledik. Ne zaman olursa olsun 2023 hedeflerimizin her birine ulaşmakta kararlıyız. Hem kendi vatandaşlarımız hem de gözünü ve gönlünü Türkiye'ye yöneltmiş kardeşlerimiz için mecburuz. Bu millet güvenli ve müreffeh bir ülkede yaşamaya layıktır.

"BU MİLLETE DÜŞMANLIK EDENLERDEN İFLAH EDEN YOKTUR"

İnşallah Cumhuriyetimizi daha nice yıllara, çok daha güçlü, çok daha müreffeh bir şekilde hep beraber taşıyacağız. Buradan bölgemizdeki ve dünyadaki tüm devlet ve toplumlara çağrıda bulunmak istiyorum, gelin Türkiye'nin bu kutlu yürüyüşünde yayında yer alın. Buna karşılık tarih boyunca bu ülkeye ve bu millete düşmanlık edip de iflah eden yoktur. Biz güvenliğimizi, refahımızı, sevgimizi dostlarımızla paylaşmaktan memnuniyet duyarız. Gittiğimiz her yere kavga değil sevgi götürmenin gayreti içerisindeyiz. Gözümüz toprağın altındaki veya üstündeki zenginliklerine değil sadece insanların gönüllerine yöneliyor. Bu anlayışla dünyanın dört bir yanında edindiğimiz dostlarımız en büyük zenginliğimiz, itibar kaynağımızdır.

"PEK ÇOK AÇILIŞ TÖRENİMİZİ 29 EKİM'DE YAPTIK"

Cumhuriyetimizin 10., 50. 75. yıldönümleri hep coşkuyla kutlanmıştır. 100. yıldönümü bambaşka öneme sahip. Bu yıl 19 Mayıs'la birlikte İstiklal Harbi'nin başlangıcının 100.senei devriyesinin kutlamalarına başladık. Son yıllarda pekçok büyük eserimizin açılış tarihlerini 29 Ekim'edenk getirerek bu kutlamalara yeni boyut kattık. Ülkemizin en önemli yatırımlarından biri olan Marmaray'ın açılışını 2013 yılında bir 29 Ekim günü gerçekleştirmiştir. Geçtiğimiz yıl 29 Ekim'de, Cumhuriyet tarihimizin en büyük yatırımlarından biri olan İstanbul Havalimanı'nın açılışını yaptık. İstanbul değil tüm Türkiye'nin opera binasını İstanbul Taksim meydanında gerçekleştireceğiz. Bir Mimar Sinan Operası'nı hazırlattırıyoruz. Bu çalışmayı kıymetli besteci Mimar Sinan Üniversitesi'nden Hasan Uçarsu gerçekleştirecek.

"RABBİMDEN AYAKLARINA TAŞ DEĞDİRMESİN DİYORUZ"

Batı budenizlerde dolaşan gemilerimizden çok rahatsız oluyor. 'Buralardan çekilin' diyor. Var mı böyle bir şey? Bu bayraklar uluslararası hukuk neyi gerektiriyorsa onun için varlar.Bugün aramızda Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan arkadaşlarımız var. Her birine ayrı ayrı hoşgeldiniz diyorum. Buradaki kardeşlerimizin şahsında harekatta görev alan tüm güvenlik güçlerimizi tekrar tekrar tebrik ediyorum. Rabbim asker, polis, jandarma, istihbarat ve korucularımızı esirgesin, ayaklarına taş değdirmesin diye dua ediyoruz.

"İNŞALLAH HAREKATI KISA ZAMANDA TOPARLAMANIN GAYRETİNDEYİZ"

Bu akşam itibarıyla saat 18.00 Rusya tamamıyla çekilecek dedik. Şu anda Rusya terör örgütlerinin buradan tamamıyla çıkarıldığı bilgisini yetkili mercilerimize vermiş bulunuyor. Görüşmelerimiz yarın yine aynı şekilde devam edecek. Bizim şehitlerimiz var. Şu an itibarıyle asker sivil 30'a yakın şehidimiz var. Ama bunun yanında Suriye Milli Ordusu'nun 130'a yakın şehidi var. Onlar bizim şehitlerimizle beraber koyun koyuna bir mücadele verdiler. Bu mücadeleyi hala vermeye devam ediyorlar. Asla geri durmuyorlar. Bu mücadeleyi birlik, beraberlik kardeşlik içinde sürdürüyorlar. Gün bugündür, dem bu demdir. İnşallah buradaki Barış Pınarı, pınar derken rastgele koymadık bu ismi. Buralardaki sınır boyunda gözeler, pınarlar çoktur. Buradan hareketle Barış Pınarı Harekatı koyduk.Adı buradan geliyor. İnşallah harekatı en kısa zamanda toparlamanın gayreti içerisindeyiz.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ BİZİ TACİZ ETTİĞİ İÇİN ORADAYIZ"

Biz kalmaya değil, tek hedefimiz var terör örgütlerinden buraları temizlemek için oradayız. Bu terör örgütleri bizi taciz ediyor. Onlar bizi rahatsız ettiği için oradayız. Terör örgütlerinden oradaki insanları kurtarmak için oradayız. Çok çok teşekkür ediyorum, sizleri bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum, hep birlikte nice bayramlara diliyorum.