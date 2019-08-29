Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete'de

29.08.2019 04:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan JANDARMA Genel Komutanlığı'na yönelik, emeklilik, terfi ve atamalara ilişkin Atama Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan ve Resmi Gazete'de yer alan Atama Kararına göre, Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin ile Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, 30 Ağustos 2019'dan geçerli olmak üzere emekliye sevk edildi.



Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 2 tümgeneral ve 16 tuğgeneral çeşitli görevlere atanırken, 29 jandarma kıdemli albay ile 1 jandarma albay ise il jandarma komutanlıklarına uygun görüldü.



Karara göre, 2 jandarma kıdemli albay ve 2 kurmay kıdemli albay da tuğgeneral rütbesine terfi ettirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA