Son dakika! Hakkari Çukurca'da hain saldırı: 1 askerimiz şehit oldu
Son dakika! Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu 1 askerimiz şehit oldu.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu 26 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Kadir Yıldırım askerimiz yaralandı. Yıldırım, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
TACİZ ATEŞİNDE ASKERİMİZ YARALANDI
Edinilen bilgiye göre, Çukurca ilçesi Altıntepe Üs Bölgesine gece saat 01.00 sıralarında bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Kadir Yıldırım (26) ağır yaralandı.
KURTARILMAYARAK ŞEHİT OLDU
Ambulansla Çukurca Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Şehit Yıldırım için saat 14.00'de Hakkari Dağ ve Komando Tugayında uğurlama töreni yapılacağı bildirildi.
Kaynak: İHA
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