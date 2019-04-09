Çukur'da Şoke Eden İkinci Ölüm! Mahsun Karakteri Diziye Veda Etti
Reytinglerde birinciliği kimseye bırakmayan Çukur'da herkesi şaşırtan iki ölüm yaşandı. Sena ve Mahsun ölerek diziye veda etti. Mahsun karakterini canlandıran Berkay ateş Instagram hesabından diziden ayrıldığını "Çok eğlendim, hoşçakalın" notuyla duyurdu.
Her bölümüyle izleyenleri ekrana kilitleyen Çukur'a iki önemli ismin vedası damga vurdu. Yamaç'ın eşi Sena karakterini canlandıran Dilan Çiçek Deniz ve Berkay Ateş diziye veda etti.
"ÇOK EĞLENDİM HOŞÇAKALIN"
Başarılı oyuncu Ateş sosyal medya hesabından diziye "Çok eğlendim, hoşçakalın" notunu paylaştı.
GÖZLERİ ÖNÜNDE BOĞULDU
Show TV'nin Ay Yapım imzalı fenomen dizisi Çukur 8 Nisan Pazartesi akşamı 60. son bölümüyle ekrana geldi. Çukur son bölümde, Mahsun'la birlikte olan Sena, siyah yüzüklü kişi tarafından kaçırılarak su dolu cam bir fanusta hapsedildi. Mahsun ise Sena'yı kurtarmaya çalışırken depoya gelen Yamaç'a silah çekti. Yamaç Mahsun'u vurduktan sonra Sena'yı kurtarmaya çalıştı. Ancak kurşun geçirmez camı kıramayan Yamaç, çaresiz kaldı. Sena ise Yamaç'ın gözleri önünde boğularak öldü.
MAHSUN ÖLDÜ
Yamaç ise yaralı halde olan Mahsun'u buldu. Mahsun kendisinin yapmadığını söyledi ancak şok halinde olan Yamaç ona sarılarak çatıdan atladı. Bir arabanın üzerine düşen Mahsun öldü. Böylece Çukur'un 60. son bölümünde Mahsun ve Sena'nın ölümüyle Dilan Çiçek Deniz ve Berkay Ateş diziye veda etti.
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Okuryazarlık Düzeyinde Türkiye Dünyada 190. sırada. Doğal olarak da bu dizileri seyrediliyor. 6 milyondan fazla okuma yazma bilmeyen var. İlkokul mezunlarını ise saymıyorum hiç cahillikte. Uruguay bizden 90 sıra önde, Ermenistan 170 sıra önde. Küba 14. sırada. Çukur, Recep İvedik falan normal yani bu memleket insanlarına. Ne güzel izleyin kuzucukları. . )Cevap Yaz 1 1 Yayından KaldırSANANE...: Isin gucun yokmu laa senin1 1 Yayından Kaldır
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Bitirin şu zırvalığıCevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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Neredeyse 2,5 saat dizimi olur, Kemal Sunal in tek sahnede verdigi mesaj cukur hibi dizilerin tum bolumlerini toplasaniz yinede yok.Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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Uzadikca konular birbiriyle bağlaşmiyor, bir dolu senaryo hatasi, bir o kadar da cekim hatasi var, bazen her seye önceden plan yapan yamac bazi bolumlerde burnunun dibini goremez hale getirilmis, felcliler iyilesiyor ölüler diriliyor, 60 bölum o kadar secmen öldu cukurda hala bediye baskanlik oylari tekrar tekrar sayiliyor.Cevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır