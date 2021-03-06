Cübbeli Ahmet Hoca, katıldığı yayında yakalandığı amansız hastalığı anlattı
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Cübbeli Ahmet Hoca, katıldığı yayında yakalandığı amansız hastalığı anlattı

06.03.2021 09:47 | Son Güncelleme: 06.03.2021 09:51
Cübbeli Ahmet Hoca, katıldığı yayında yakalandığı amansız hastalığı anlattı

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, katıldığı bir televizyon programında behçet hastalığı ile birlikte iltihaplı romatizma atakları olduğunu belirterek "Birkaç gün evvel ağızlarım tamamen yara olmuştu. Yeşil reçeteli ağrı kesiciler kullanıyorum" dedi.

Yaptığı her çıkışla adından söz ettirmeyi başaran Cübbeli Ahmet Hoca, bu kez farklı bir konu ile gündeme geldi.

Önceki gün TV100 ekranlarında 'Kayıt Dışı' programına konuk olan Cübbeli Ahmet Hoca, behçet hastalığına yakalandığını ve iltihaplı romatizma atakları geçirdiğini belirtti.

Bu hastalığın kendisinde ciddi sıkıntılara neden olduğunu ve yeşil reçeteli ağrı kesiciler kullandığını belirten Cübbeli, "Şimdi izleyenlere bir kere şunu belirtelim. Biraz behçet hastalığı, iltihaplı romatizma ataklarım olmuştu. Birkaç gün evvel ağızlarım tamamen yara olmuştu. Ben yine yayınlarımı sürdürüyordum ama yeşil reçeteli bir ağrı kesici var. Yani beni çok etkiliyor. Onu almak zorunda kaldım. Dün gece de almadım bu programa geleceğim diye. Yani kendime geleyim dedim ama yine de bir tutukluluğum olabilir" dedi.

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