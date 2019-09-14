Cübbeli Ahmet Hoca'dan Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu'na: Sakalından utan

14.09.2019 10:08

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, geçen yıl CNN Türk'te katıldığı canlı yayın programında söylediği sözleri yeniden gündeme taşıdı.

KARAMOLLAOĞLU NE DEMİŞTİ?

O dönemde "Ben İslamcı değilim ben Müslümanım" diyen Karamollaoğlu "Eğer biz İslam'dan bahsedeceksek, her şeyden önce adalet ve güzel ahlak gelir" değerlendirmesinde bulunmuştu.

CÜBBELİ, O SÖZLERİ ELEŞTİRDİ

Cübbeli Ahmet de bu sözleri son sohbetinde eleştirerek, "Saadet'in proje başkanının 'Müslümanım ama İslamcı değilim' lafı, 'İnsanım ama insancı değilim' mânâsına gelmektedir" dedi.

"BEYAZ SAKALINDAN UTAN"

Konuşmasının devamında Cübbeli, Karamollaoğlu için "Beyaz sakalından utan be kaç yaşına gelmişsin" ifadelerini kullandı.