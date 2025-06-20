CTE tayin sonuçları bugün açıklanacak mı, neden açıklanmadı (Norm ve Atama Sistemi (NAS))?

CTE tayin sonuçları bugün açıklanacak mı, neden açıklanmadı (Norm ve Atama Sistemi (NAS))?
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Ceza ve Tevkifevleri personelinin merakla beklediği isteğe bağlı atama sonuçları, bugün açıklanması bekleniyor. Peki, CTE tayin sonuçları bugün açıklanacak mı, neden açıklanmadı?

Adalet Bakanlığı'na bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, isteğe bağlı ve aile birliği mazeretine dayalı nakil sonuçları, 20 Haziran 2025 tarihi itibarıyla erişime açılacak. Sonuçların gün içinde Norm ve Atama Sistemi (NAS) üzerinden açıklanması bekleniyor. Peki, CTE tayin sonuçları bugün açıklanacak mı, neden açıklanmadı?

2025 CTE ATAMA TAKVİMİ

• Birinci dönem aile birliği mazeret tayini sonuçları: 17 Ocak 2025

• İsteğe bağlı personel tayini sonuçları: 20 Haziran 2025

• İkinci dönem aile birliği mazeret tayini sonuçları: 29 Ağustos 2025

CTE tayin sonuçları bugün açıklanacak mı, neden açıklanmadı (Norm ve Atama Sistemi (NAS))?

CTE TAYİN SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANACAK MI?

Adalet Bakanlığı'na bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, isteğe bağlı ve aile birliği mazeretine dayalı nakil sonuçları, 20 Haziran 2025 tarihi itibarıyla erişime açılacak. Sonuçların gün içinde Norm ve Atama Sistemi (NAS) üzerinden açıklanması bekleniyor.

CTE 2025 atama tayin sonuçlarının açıklanacağı tarih 20 Haziran 2025 olarak duyuruldu. Belirtilen sonuç tarihleri muhtemel sonuç tarihi olarak ifade edilmişti. Gün içerisinde Ceza ve Tevkifevleri İsteğe Bağlı atama sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

CTE tayin sonuçları bugün açıklanacak mı, neden açıklanmadı (Norm ve Atama Sistemi (NAS))?

CTE 2025 İSTEĞE BAĞLI ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNCELLENEN BAŞVURU TAKVİMİ

Norm ve Atama Sistemi (NAS) üzerinde yapılan güncellemeler nedeniyle başvuru tarihleri yeniden belirlenmişti. Buna göre;

• Kurum müdürleri ve denetimli serbestlik müdürleri 10-21 Mart 2025 tarihleri arasında,

• Diğer bakanlık ve komisyon atamalı personeller 2-11 Nisan 2025 tarihleri arasında NAS üzerinden başvurularını iletti.

Yapılan açıklamada, sistem üzerinden yapılmayan başvuruların dikkate alınmayacağı belirtildi.

2025 CTE ATAMA TAKVİMİ

• Birinci dönem aile birliği mazeret tayini sonuçları: 17 Ocak 2025

• İsteğe bağlı personel tayini sonuçları: 20 Haziran 2025

• İkinci dönem aile birliği mazeret tayini sonuçları: 29 Ağustos 2025

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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