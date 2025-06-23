Adalet Bakanlığı'na bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, isteğe bağlı ve aile birliği mazeretine dayalı nakil sonuçları, 20 Haziran 2025 tarihi itibarıyla erişime açılacak. Sonuçların gün içinde Norm ve Atama Sistemi (NAS) üzerinden açıklanması bekleniyor. Peki, CTE NAS tayin kararnamesi ne zaman yayınlanacak?

CEZA VE TEVKİFEVLERİ İSTEĞE BAĞLI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Adalet Bakanlığı'na bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, isteğe bağlı ve aile birliği mazeretine dayalı nakil sonuçları, 20 Haziran 2025 tarihi itibarıyla erişime açılacak. Sonuçların gün içinde Norm ve Atama Sistemi (NAS) üzerinden açıklanması bekleniyor.

Son dakika: CTE tayin sonuçları açıklandı!

GÜNCELLENEN BAŞVURU TAKVİMİ

Norm ve Atama Sistemi (NAS) üzerinde yapılan güncellemeler nedeniyle başvuru tarihleri yeniden belirlenmişti. Buna göre;

• Kurum müdürleri ve denetimli serbestlik müdürleri 10-21 Mart 2025 tarihleri arasında,

• Diğer bakanlık ve komisyon atamalı personeller 2-11 Nisan 2025 tarihleri arasında NAS üzerinden başvurularını iletti.

Yapılan açıklamada, sistem üzerinden yapılmayan başvuruların dikkate alınmayacağı belirtildi.

2025 CTE ATAMA TAKVİMİ

• Birinci dönem aile birliği mazeret tayini sonuçları: 17 Ocak 2025

• İsteğe bağlı personel tayini sonuçları: 20 Haziran 2025

• İkinci dönem aile birliği mazeret tayini sonuçları: 29 Ağustos 2025

Atama sonuçları için TIKLAYINIZ !

CTE NAS tayin kararnamesi: