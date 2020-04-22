Netflix'in abone sayısı koronavirüs salgını döneminde 16 milyon arttı Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle insanlar evlerine kapanırken online dize izleme platformu Netflix, bu süreçte büyük bir atılım yaptı. Şirketin abone sayısı 16 milyon arttı.

eMarketer analisti Eric Haggstrom, rekor seviyede yükseliş kaydeden firmanın dünyada salgının olumsuzluklarından en az etkilenen medya şirketi olduğunu ifade ederek "Sahip oldukları iş modeli bir anda evde kalmak zorunda olan bir pazar için neredeyse mükemmel" dedi.

İLK 3 AYDA 709 MİLYON DOLAR NET KAR

Netflix 2020'nin ilk 3 ayında 709 milyon dolar net kar ve 5,8 milyar dolar ciro elde etti. Toplamda 183 milyon aboneye ulaşan şirket pazardaki aslan payını elinde tutuyor. Evde kalmak durumunda olan milyarlarca insan için internet üzerinden benzeri hizmetleri veren Disney, Hulu, HBO ve Apple gibi şirketler de kıyasıya bir yarış içinde.

Netflix yetkilileri hissedarlara ve yatırımcılara yazılan mektupta "Varolan durumda şanslı olduğumuzun farkındayız. Kısa ve orta vadede herhangi bir engel olmadan işleri sürdürmemizde herhangi bir engel yok." diyor.

ABONE SAYISINDA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Aynı şekilde salgının yavaşlaması ve insanların yeniden dışarı çıkmaya başlaması ile Netflix'in izleyici ve abone sayısında önemli bir düşüş kaydedileceği öngörülüyor. Şirketin yaptığı simülasyonlara göre Haziran ayı geldiğinde abone sayısının net 7,5 milyon kişi artmış olacağı tahmin ediliyor.

"SON 20 YILDA BUNDAN DAHA BÜYÜK BELİRSİZLİK YAŞAMADIK"

Kaliforniya merkezli Netflix'ten yapılan açıklamada uzun vadede işsizlik ve ekonomik darboğazın kendilerine ne gibi olumsuz etkileri olacağının henüz kestirilemediği belirtildi. Mart ayı ortasından bu yana sadece ABD'de 22 milyon kişi işini kaybetti.

Şirket açıklamasında "Sektördeki son 20 yılda bundan daha büyük belirsizlik yaşanan bir dönem görmedik" denildi.

OLUMLU ETKİLER BELLİ BİR SÜREYE KADAR GEÇERLİ

Netflix ve benzeri devlerin kazançlarındaki artış doları da güçlendiren bir etkiye sahip. Ne var ki, salgın önlemlerinin uzaması halinde çok sayıda program, film ve içeriğin üretilmesi ertelenecek ve sektördeki maliyetler artacak ve ödeme tarihleri uzayacak. Dolayısıyla tüm olumlu etkilerin belli bir süreye kadar geçerli olduğu konusunda uzmanlar hem fikir.