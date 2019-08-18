Çorum Barosu adli yıl açılışına katılacak

18.08.2019 10:40

Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar, 2 Eylül'de gerçekleştirilecek olan 2019-2020 Adli Yıl Töreni'ne katılacağını açıkladı.

İçinde bulundukları dönemde sebepleri her ne olursa olsun; ortada bir yargı, savunma ve geciken bir adalet sorunu olduğunu dile getiren Baro Başkanı Kenan Yaşar, "Son yıllarda Hukuk Fakültelerinin ve kontenjanlarının artışı dolayısıyla avukat sayısının her beş yılda katlanarak artışına karşılık mesleki faaliyet alanlarının daraltılması ekonomik olarak da Avukatlık mesleğini yapılamaz hale getirmiştir. Üniversite sınavlarında milyonlarca öğrenci arasından ilk beş-on bine girip Hukuk Fakültesini kazanan gençler avukat olduklarında büro açamadıkları gibi asgari ücretle iş dahi bulamamaktadırlar. Avukat olmalarına rağmen öğrenci gibi ailelerinin katkılarıyla ayakta durmaya çalışmaktadırlar. Adliyelerdeki iş yoğunluğu ve yığılma yavaş işleyen adalet sistemi gerek yargının gerek avukat mesleğinin ayağındaki pranga haline gelmiştir" dedi.

Yargının zayıf düşmesinin 'Yasama' ve 'Yürütme'nin de elini zayıflatacağını dile getiren Yaşar, savunmanın zayıflamasının karar ve iddia makamını da zayıf kılacağını ifade etti.

Son açıklanan Yargı Reformu Strateji belgesinin sorunlar açısından malumun ilanı olup oradaki çözüm önerilerinin bir an önce uygulamaya geçmesinin zorunluluk arz ettiğinin altını çizen Yaşar, "Ancak ve ancak herkesin taşın altına elini koyarak, herkesin görüş ve katkıları alınarak mümkün olacaktır. Anayasanın 104. maddesi, 'Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eder; anayasa'ın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir' diye belirtmektedir. Söz konusu adli yıl açılışına Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın TBB Başkanımız da katılacak olup adli yıl açılış nedeniyle birer konuşma yapacaklardır. Yargının sorunları ve cebinde çay parası olmayan meslektaşlarımızın sıkıntılarını göz ardı ederek başkaca gerekçeler ileri sürerek kenara çekilmeyi, tavır almayı kendi adıma doğru bulmuyorum. Bu noktada Çorum Barosu olarak toplantının nerede yapıldığı, kimlerin katılıp-katılmadığı hususlarına bakmaksızın, törende hukuk ve adalet adına tespit ve çözüm önerilerinin yer alacağı ve sonrasında uygulamaya geçeceği; insan hakları, hukuk devleti hususlarında mesafe alma inancı ile 2019-2020 Adli Yıl Töreni'ne katılacağımı saygıyla kamuoyuna sunarım" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA