Çifte sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Çifte sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Tekirdağ'da bir çift sokak ortasında saldırıya uğradı. Saldırıda bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

30.08.2019 18:46
Çifte sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Melike Baştürk (42) ile birlikte yaşadığı Salih Durmuş (42), sokakta yürürken bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Salih Durmuş kaldırıldığı hastanede öldü, Melike Baştürk ise hastanede tedaviye alındı.

Olay, Çorlu'da Muhittin Mahallesi Bağlariçi 1'inci Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, birlikte yaşayan Salih Durmuş ile Melike Baştürk, market alışverişi yaptıktan sonra evlerine dönerken arkalarından gelen bir kişi üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp kurşun yağdırdı. Salih Durmuş ile Melike Baştürk, vücutlarına isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden koşarak kaçtı.

12 BOŞ KOVAN BULUNDU

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıları ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralılardan durumu ağır olan Salih Durmuş, doktorların tam çabalarına rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede 12 boş kovan buldu. Polis, güvenlik kameralarına yansıyan saldırıyı düzenledikten sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Çifte sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Kaynak: AA
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YORUMLAR (69)

  • KAFKAS:
    Önce den silahlar toplanırdı halkın silahlanmasına izin verilmezdi bu kadarda olaylar olmazdı şimdi ise hemen hemen herkeste şili var neden önlem alınmıyor neden silahlar toplanmıyor neden silahlanmaya izin veriliyor bunca ölen öldürülen insanların vebal ini kimler üstlenecek nasıl bir memleket oldu
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  • ADINIZI YAZIN:
    Hayret bir şey insanlık ölmüş yerde yaralı olanlara yardım yok ne biçim memleket minibüsler yanlarından geçiyor durmuyor
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  • ALİ DURAN:
    Aynen arnavut kardeş sonunda banada kullandırttılar zaten.
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  • YAKINDA AĞIR MAKİNALIYLA GEZELERSE ŞAŞMA:
    yüzde sıfır nokta sıfr bir oy alan parti liderleri, külli-ye de, yüzde yirmi oy alan partilerden daha fazla itibar görüyorsa, 2023 e kadar belinde silah ta kesmez bu halkı.
    5 Yayından Kaldır
  • SABRİİİİ:
    NÖRON FUKARILIĞI ÇOK KÖTÜ BİR DURUM ALLAH ŞİFA VERSİN ADAMIN YAPTIĞI YORUMA BAK BU KİŞİLER BU ÜLKEDEYKEN ÜLKE BÖLÜNMEDEN NASIL DURUYOR ANLAMADIMVAH Kİ VAH HER YER BUNLARDAN KAYNIYOR
    6 28 Yayından Kaldır
  • ADELET:
    her gun yaziyoruz adelet yok idam olmadikca bu hanerler durmaz idam cozum degil ama hic olmassa caydirici olur insan olduren direk idam hele bu canilere sorgusuz direk
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