Çorlu'daki tren kazası davasında mahkeme heyeti çekildi

Çorlu'da 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren faciasının davasında ilk duruşma gerçekleşti. Duruşma öncesi ailelerin bazıları salona alınmayınca arbede yaşandı. Olaylı başlayan davada mahkeme heyeti duruşmadan çekildiğini açıkladı ve salonu terk etti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 25 kişinin öldüğü, 328 kişinin yaralandığı tren kazası davasının ilk duruşması, Çorlu Adalet Sarayı'nda, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi olarak düzenlenen 130 kişilik konferans salonunda görülmeye başlandı.

Avukatlar, kazada ölenlerin yakınları ve yaralılar, saat 10.00'dan sonra salona alındı. Duruşma salonunun dolması üzerine dışarıda kalan aileler de içeri girmek isteyince görevliler, yer kalmadığını belirterek, kapıyı kapattı.

ARBEDE ÇIKTI

Bu sırada bazı avukatlar da salona giremedi. Aileler, görevli polis müdürlerinden, kendilerini içeri alınmalarını istedi. Ailelere salonda yer olmadığı tekrar söylenince devreye CHP Tekirdağ Milletvekili İlhamı Özcan Aygun girdi. CHP'li Aygun, yakınlarını kaybeden ailelerin duruşma salonuna girmesi gerektiğini söyledi.

Bu sırada kazada babasını kaybeden kişi, "Artık içeri girmek istiyorum, dayanıyorum. Adalet istiyorum. Nasıl bizi salona almazsınız?" diye bağırdı. Ailelerin salon kapısına yüklenmesi üzerine arbede çıktı. Bu sırada kapıda hasar oluşunca duruşma salonu önüne, takviye çevik kuvvet polisleri geldi. Ekipler, içeri girmek isteyen kalabalığı salon önünden uzaklaştırdı.

Yaklaşık 1 saat süren kargaşa ve yapılan görüşmeler sonrası salon kapısı açılarak, aileler içeri alındı. Koltukların tamamen dolduğu salonda bazı aileler, merdivenlere oturarak, duruşmayı izledi.

Öte yandan tutuksuz yargılanan sanıklar Turgut Kurt, Özkan Polat, Celaleddin Çabuk ile Şefi Çetin Yıldırım da duruşma salonunda hazır bulundu.

MAHKEME HEYETİ ÇEKİLDİ

Mahkeme heyeti duruşmanın devam ettiği sırada davadan çekildiklerini açıkladı. "Davaya 2. Ağır Ceza Mahkemesi bakacak" diyerek heyet salonu terk etti.

Aileler kararını alkışlarla protesto etti. Heyetin çıkmasının ardından kazada eşini kaybeden bir kadın, sanık sırasına giderek, "Size yazıklar olsun" dedi.

Kaynak: DHA