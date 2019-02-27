Kadıköy'deki Çöp Konteynerinde Bulunan Bacakların Erkeğe Ait Olduğu Ortaya Çıktı

İstanbul Kadıköy'de bir çöp konteynerinde bulunan bacakların erkeğe ait olduğu belirlenirken bir kişi gözaltına alındı.

Kadıköy Acıbadem Mahallesi Zeamet Sokak'ta bulunan bir çöp konteynerinde sabah saatlerinde kağıt toplayıcıları, kesik bacağı fark etti. Durum polise bildirildi. Olay yerine gelen polis, çöp konteyneri ve çevrede inceleme yaptı.

BACAKLAR ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Yapılan inceleme sırasında bir bacak daha bulundu. İlk bilgiler, bacakların bir kadına ait olduğu yönündeydi. Olay yerindeki incelemenin ardından bacaklar, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemede bacakların bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili polis bir kişiyi gözaltına aldı.

İşte olay yerinden görüntüler;

Kaynak: DHA