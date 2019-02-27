Kadıköy'deki Çöp Konteynerinde Bulunan Bacakların Erkeğe Ait Olduğu Ortaya Çıktı
İstanbul Kadıköy'de çöp konteynerinde bulunan ve bir kadına ait olduğu söylenen bacakların erkek bacağı olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
İstanbul Kadıköy'de bir çöp konteynerinde bulunan bacakların erkeğe ait olduğu belirlenirken bir kişi gözaltına alındı.
Kadıköy Acıbadem Mahallesi Zeamet Sokak'ta bulunan bir çöp konteynerinde sabah saatlerinde kağıt toplayıcıları, kesik bacağı fark etti. Durum polise bildirildi. Olay yerine gelen polis, çöp konteyneri ve çevrede inceleme yaptı.
BACAKLAR ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ
Yapılan inceleme sırasında bir bacak daha bulundu. İlk bilgiler, bacakların bir kadına ait olduğu yönündeydi. Olay yerindeki incelemenin ardından bacaklar, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yapılan incelemede bacakların bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili polis bir kişiyi gözaltına aldı.
İşte olay yerinden görüntüler;
Kaynak: DHA
YORUMLAR (8)
-
kahveler taransın okulda sağ sol davası olsun sokaklar savaş alanına dönsün sağcılar solcular birbirini öldürsün eskiye dönmek isterken bunları mı kast ediyorsun ?Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
-
Kapi komsumuz suriye devleti yerine, israil ve amerikanin dostu olmayi istemesi neden?Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
-
Israil ne teklifle geldi?Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
Israil ne teklifle geldi?Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
git tüp kuyruğuna gir.Cevap Yaz 1 7 Yayından Kaldır