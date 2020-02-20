Şişli'de yeni doğmuş bebeği poşete koyup çöpe attılar
İstanbul Şişli'de yeni doğmuş bebek, poşet içerisine konularak çöp konteynerine atıldı. Belediyeye ait temizlik ekiplerinin dikkati sayesinde fark edilen talihsiz bebek, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Şişli'de çöp konteynerine atılan yeni doğmuş bebek, son anda temizlik işçileri tarafından fark edildi.
Olay sabah saatlerinde Şişli Kuştepe Yavrukuş Sokak'ta yaşandı. Şişli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde sokakları dolaşarak çöp konteynerlerini boşaltmaya başladı.
AĞLAYINCA HAYATTA KALDI
Yavukuş Sokak'a gelen ekipler, burada bulunan çöp konteynerini de araca boşaltarak hareket etti. Bir süre sonra bir ağlama sesi duyan temizlik görevlileri, aracı durdurarak kontrol etmeye başladı. Bu sırada temizlik görevlileri bir poşete konularak çöpe atılan yeni doğmuş bebeği fark etti.
GÖBEK BAĞI BİLE KESİLMEMİŞ
Bebeği yanlarına alan temizlik görevlileri, hemen yakında bulunan Kuştepe'te Aile Sağlık Merkezi'ne götürdü. Burada ilk kontrolleri yapılan bebeğin bir kız çocuğu olduğu anlaşıldı. Yeni doğmuş bebek, göbek bağının kesilmesinin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatan polis, bebeği çöp konteynerine kimin attığını araştırıyor.
Haber Videosu: Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu
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Allah belanızı versin, vicdansızlar. . . Sizin yaptığınızı, hayvanlar yapmıyor. . . Allah''tan temizlik görevlileri erken farketmişte, kurtarmışlar yavruyu. . . Allah onlardan razı olsun. . .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Allah bahtını açık etsin, esirgesin ne tatlı şeymiş kendisideCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Allah bin kez belanızı versin bi bitmediniz be allahsızlar !!!Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır