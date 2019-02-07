Kartal'da Çöken Binanın Yanında Bulunan Başka Bir Binada Sarsıntı Meydana Geldi

İstanbul Kartal'da çöken 8 katlı binanın yanında bulunan başka bir bina arama kurtarma çalışmaları sırasında sallandı. Sallanan binanın İstanbul Valiliği tarafından daha önce boşaltıldığı öğrenildi.

ENKAZIN YANINDAKİ BİNADA SARSINTI YAŞANDI

Kartal'ta çöken binada arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sırasında, çöken binanın yanında bulunan başka bir binada sarsıntı meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan binanın, İstanbul Valiliği tarafından boşaltıldığı öğrenildi.

VATANDAŞLAR İBB'NİN MİSAFİRHANELERİNDE KALACAK

Kartal'da çöken 8 katlı binanın çevresindeki risk altında olan evlerden çıkarılan vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) hazırlanan misafirhanelere yerleştirilecek.

OLAY YERİNDE ANONS YAPILDI

Alınan bilgiye göre, Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları sürerken, etrafındaki risk altında olan diğer binalar da tedbir amacıyla boşaltıldı.

İBB ekiplerince olay yerinde yapılan anonsta, "Risk altında olan binaların boşaltılmasından dolayı vatandaşlar için misafirhaneler ayarlandı. Vatandaşlarımız Çakabey İmam Hatip Ortaokulunda kurulan kriz masasına başvurmaları halinde kalacakları yerlere yönlendirecekler." denildi.