Çok Güzel Hareketler'in yıldız oyuncusu Ersin Korkut Survivor'da yarışacak

08.09.2019 11:06

Bir döneme damga vuran 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' adlı programla yıldızı parlayan Ersin Korkut, Survivor'ın yeni sezonunda izleyici karşısına çıkacak.

ÜNLÜLER TAKIMINDA YER ALACAK

Oyuncu, önümüzdeki sezon yayınlanacak yeni yarışmanın 'Ünlüler' takımında yer alacak. Hürriyet'in haberine göre Acun Ilıcalı'yla anlaşan Korkut, program için haftalık 20 bin lira alacak.

ERSİN KORKUT KİMDİR?

Ersin Korkut, 1977yılında, Hakkari'de dünyaya geldi. Babası köy hizmetlerinden emekli, annesi ev hanımıdır. 5 kardeştirler. İlk ve orta dereceli eğitimini Hakkari'de tamamladıktan sonra aynı şehirde bir süre taksi şöförü olarak çalışan Korkut, iş bulmak amacıyla 1998 yılında İstanbul'a taşındı. Yılmaz Erdoğan'ın dayısının oğludur.

PERFORMASIYLA BÜYÜK BEĞENİ ALDI

İstanbul'a geldiğinde bir iş bulmak için uğraşan ve gazete gördüğü ilanı değerlendirerek Merter semtinde bulunan bir pizza dükkanında bulaşıkçı olarak çalışmaya başlayan Korkut'un şansı, akrabası olan ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın kendisini BKM kadrosuna alması ile döndü. BKM'de çeşitli işlerde görev alan Korkut, Bana Bir Şeyhler Oluyor adlı tiyatro oyununda sahne teknisyeni olarak görev yaptığı sırada Yılmaz Erdoğan'dan izin alarak oyunda ufak bir rol alarak sahneye çıktı. Seyirciler tarafından çok beğenilen ve bol bol alkışlanan Ersin Korkut, kendisine yeni kariyer olarak oyunculuğu seçti.

İlk olarak Cem Yılmaz ile beraber Doritos reklamlarında yer alan ve "Doktor Bu Ne?" repliği ile izleyicileri güldüren genç oyuncu, 2004 yılında, Sevinçli Halleradlı mini T.V. serisi ile televizyon dünyasına adım attı.

ORGANİZE İŞLER'LE BEYAZPERDEYE ADIMINI ATTI

2005 yılında, Yılmaz Erdoğan'ın yazar, yönetmen ve oyuncu olarak kadrosunda bulunduğu Organize İşler adlı sinema filminde rol alarak beyaz perde macerasına başlayan Korkut, 2007 yılında Şafak Sezer ile beraber Kutsal Damacana ve 2009 yılında, bir Yılmaz Erdoğan filmi olan Neşeli Hayatfilmlerinde rol aldı.

Ersin Korkut son olarak Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği 2019'da çekilen Organize İşler 2: Sazan Sarmalı'nda Ersin karakteriyle sevenlerinin karşısına çıktı.