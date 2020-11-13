Çocukluk yeni bölüm canlı izle! Çocukluk son bölüm izle | Çocukluk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Erdal Beşikçioğlu ve Burcu Özberk'in başrollerinde yer aldığı Çocukluk dizisi büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı ise takipçilerini oldukça şaşırttı. Peki, Çocukluk 6. bölüm fragmanında neler oluyor? Çocukluk 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çocukluk dizisi hangi kanalda? Çocukluk hangi gün?

Med Yapım ve MF Yapım imzalı, yönetmeliğini Nadim Güç'ün yaptığı, Ebru Hacıoğlu ile Verda Pars ikilisinin senaryosunu kaleme aldıkları dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Çocukluk dizisi final mi olacak? Çocukluk dizisi hangi gün, saat kaçta?

ÇOCUKLUK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mahir ve Gülay yıllar sonra yüz yüze gelmişlerdir. Bu yüzleşmenin ardından ikisinin de derinlere gömdüğü eski yaraları açılır. Mahir geçmişteki acılarından kaçmak için ise kendini Dodo'ya yeni bir aile bulmaya verir. Mahir'deki tuhaflığı fark eden Ayşegül, Mahir'in ona açılması için uğraşır. Nene ise Mahir ile Gülay'ın arasındaki ilişkiyi merak eden Mavi'ye yardım edebilmek için Gülay'ın yanında işe girer. Bu sırada Mavi de anne özlemi çeken Zeynep'e kendince yardım etmek için bir takım dolaplar çevirir.

ÇOCUKLUK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mahir'i onca yılın ardından görmek, sadece Gülay'ın ona karşı olan öfkesini yeniden alevlendirmiştir. Gülay hayatına devam edemiyorken, onun gözünde Mahir, onu ve oğlunu unutup yeni bir hayata başlamıştır. Gülay artık Mahir'i hayatından tamamen silmeye karar verir fakat hiç beklemediği bir anda yıllardır duymayı beklediği haberi alır.

Hayalet'in iyi niyetle hamile bir kadını kocasının şiddetinden kurtarma çabası, başına büyük bela açar. Mahir onu kurtarmaya çalışırken, basit bir şiddet vakası olarak başlayan olay, çığırından çıkarak Hayalet'le Mahir'in geçmişindeki karanlık sırların, acıların açığa çıkmasına neden olur. Mahir, Ayşegül ve Mavi için bundan sonra hiçbir şey aynı olmayacaktır.

ÇOCUKLUK DİZİSİ HANGİ KANALDA?

Çocukluk dizisi Fox Tv'de yayımlanmaktadır.

ÇOCUKLUK DİZİSİ HANGİ GÜN?

Çocukluk dizisi Cuma akşamları saat 20:00'da ekrana gelmektedir.