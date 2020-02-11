Çocuklarını silahla tehdit edip "sizi öldüreceğim" diyen anneye velayet verildi
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Çocuklarını silahla tehdit edip "sizi öldüreceğim" diyen anneye velayet verildi

Ankara'da bir anne çocuklarına dehşet dolu dakikalar yaşattı. Eşiyle tartışan kadın, kocası evden çıkmasının ardından çocuklarına silah doğrultup "Sizi öldüreceğim" dedi. Ancak mahkeme çocukların velayetini anneye verdi.

11.02.2020 21:32 | Son Güncelleme: 11.02.2020 21:48
Çocuklarını silahla tehdit edip

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre akıllara durgunluk veren olay geçen sene Mayıs ayında yaşandı.

7 yıldır evli olan ve 5 ila 6 yaşlarında iki çocuk sahibi Y.M. ve C.M. çifti evde şiddetli bir tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından baba evden ayrıldı. Bu duruma öfkelenen C.M. çocuklarına silah doğrulttu. Zavallı çocukların korku anlarını ise çektiği ile eşine gönderdi. Videoda annenin çocuklarına 'sizi öldüreceğim, kendimi de' demesi dikkat çekti. Neye uğradığını şaşıran çocukların ise ağlaması video görüntülerinde yer aldı.

ÇOCUKLARINI BABAANNELERİNE GÖTÜRDÜ

Videoyu izleyen baba, eve giderek çocuklarını aldı ve babaevine götürdü. Bir süre sonra çocukları görmesi için C.M.'ye izin verdi verdi ve annelerine gönderdi. Ancak daha sonra anne C.M. çocukları babaya geri vermeyi reddetti. Mevcut gerginliğin artması üzerine çift karşılıklı olarak boşanma davası açtı.

MAHKEME ÖNCE VELAYETİ BABAYA VERDİ

Baba Y.M. çocukların velayetini almak için mahkemeye başvuruda bulundu. Eşinin kendisine gönderdiği video kayıtlarını da delil olarak mahkemeye ibraz etti. Mahkeme babanın velayet talebini kabul etti. Mahkeme çocukların velayetini babaya verip, anneyi de savcılığa ihbar etti. Anne C.M. ise baba hakkında 'uzaklaştırma' kararı talep etti. Mahkeme bu talebi de kabul etti.

ANNE MESAJLARI GEREKÇE GÖSTERDİ

Ancak anne C.M. çocukları babalarına yine teslim etmedi. Baba Y.M. ise çocukların kendisine geri vermesi için eşine telefon mesajı attı. Anne kendisine atılan mesajları gerekçe göstererek polise başvurdu. Mahkeme 'uzaklaştırma' kararını ihlal ettiği gerekçesiyle babaya üç gün hapis cezası verdi. Anne C.M. bu karardan sonra yeniden mahkemeye başvuruda bulunarak çocukların velayetini kocasından geri aldı.

Baba Y.M. kendisine gönderilen videoya rağmen velayetin anneye verilmesine itiraz etti. Savcılık C.M. hakkında 'silahlı tehdit' suçlamasıyla dava açtı.Şimdi mahkemenin babanın velayet itirazına vereceği karar bekleniyor.


Haber Videosu

: Çocuklarını silahla tehdit edip 'sizi öldüreceğim' diyen anneye velayet verildi
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HABER YORUMLARI (9)

  • SAS:
    bu kadar pozitif ayrımclık yaparsan bu toplumda şiddete olur cinayete olur böyle devam edin aferem
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  • 72 XERZİ:
    TAVSİYEM EVLENMEDEN ÖNCE ELİNİ SICAK SUDAN SOĞUK SOKMIYACAM DEMEYİN YADA ŞATOLARDA YAŞATACAM DEMEYİN YEDİĞİNİZİ YEDİRİN GİYDİĞİNİZİ GİYDİRİN BOŞ VAADLERDE BULUNMAYIN KISACASI BİRBİRLERİNİZİ KANDIRMAYIN
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  • İMPARATOR VS BELHANDA CVP:
    ne demezler, efendim derler. azcık medeni kibar ol. BELHANDA. . HAYDAA
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  • 72 XERZİ:
    tartışan soluğu mahkemelerde alıyor ne olacak bu gidişat toplumun büyük bir kesimi ya boşanıyıor yada boşanmış peki bu çözümmü
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  • THE END:
    her zaman diyorum dünyanın en cahil milleti biziz. . ortadoğudaki bedeviler bile değişmeye başladı biz orta çağa dönüyoruz. . aynen dewam yeni türkiyem. . silah doğrultmakla kalmayın basın gitsin tetiğe. .
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