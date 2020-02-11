Çocuklarını silahla tehdit edip "sizi öldüreceğim" diyen anneye velayet verildi
Ankara'da bir anne çocuklarına dehşet dolu dakikalar yaşattı. Eşiyle tartışan kadın, kocası evden çıkmasının ardından çocuklarına silah doğrultup "Sizi öldüreceğim" dedi. Ancak mahkeme çocukların velayetini anneye verdi.
Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre akıllara durgunluk veren olay geçen sene Mayıs ayında yaşandı.
7 yıldır evli olan ve 5 ila 6 yaşlarında iki çocuk sahibi Y.M. ve C.M. çifti evde şiddetli bir tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından baba evden ayrıldı. Bu duruma öfkelenen anne C.M. çocuklarına silah doğrulttu. Zavallı çocukların korku anlarını ise çektiği video ile eşine gönderdi. Videoda annenin çocuklarına 'sizi öldüreceğim, kendimi de' demesi dikkat çekti. Neye uğradığını şaşıran çocukların ise ağlaması video görüntülerinde yer aldı.
ÇOCUKLARINI BABAANNELERİNE GÖTÜRDÜ
Videoyu izleyen baba, eve giderek çocuklarını aldı ve babaevine götürdü. Bir süre sonra çocukları görmesi için C.M.'ye izin verdi verdi ve annelerine gönderdi. Ancak daha sonra anne C.M. çocukları babaya geri vermeyi reddetti. Mevcut gerginliğin artması üzerine çift karşılıklı olarak boşanma davası açtı.
MAHKEME ÖNCE VELAYETİ BABAYA VERDİ
Baba Y.M. çocukların velayetini almak için mahkemeye başvuruda bulundu. Eşinin kendisine gönderdiği video kayıtlarını da delil olarak mahkemeye ibraz etti. Mahkeme babanın velayet talebini kabul etti. Mahkeme çocukların velayetini babaya verip, anneyi de savcılığa ihbar etti. Anne C.M. ise baba hakkında 'uzaklaştırma' kararı talep etti. Mahkeme bu talebi de kabul etti.
ANNE MESAJLARI GEREKÇE GÖSTERDİ
Ancak anne C.M. çocukları babalarına yine teslim etmedi. Baba Y.M. ise çocukların kendisine geri vermesi için eşine telefon mesajı attı. Anne kendisine atılan mesajları gerekçe göstererek polise başvurdu. Mahkeme 'uzaklaştırma' kararını ihlal ettiği gerekçesiyle babaya üç gün hapis cezası verdi. Anne C.M. bu karardan sonra yeniden mahkemeye başvuruda bulunarak çocukların velayetini kocasından geri aldı.
Baba Y.M. kendisine gönderilen videoya rağmen velayetin anneye verilmesine itiraz etti. Savcılık C.M. hakkında 'silahlı tehdit' suçlamasıyla dava açtı.Şimdi mahkemenin babanın velayet itirazına vereceği karar bekleniyor.
Haber Videosu: Çocuklarını silahla tehdit edip 'sizi öldüreceğim' diyen anneye velayet verildi
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ulan adam dövse suç gitse bir dert bu kadınlardan çektiğimiz neCevap Yaz Yayından Kaldır
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bu kadar pozitif ayrımclık yaparsan bu toplumda şiddete olur cinayete olur böyle devam edin aferemCevap Yaz Yayından Kaldır
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TAVSİYEM EVLENMEDEN ÖNCE ELİNİ SICAK SUDAN SOĞUK SOKMIYACAM DEMEYİN YADA ŞATOLARDA YAŞATACAM DEMEYİN YEDİĞİNİZİ YEDİRİN GİYDİĞİNİZİ GİYDİRİN BOŞ VAADLERDE BULUNMAYIN KISACASI BİRBİRLERİNİZİ KANDIRMAYINCevap Yaz Yayından Kaldır
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silahı nerden bulmuş, ruh hastası. . .Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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ne demezler, efendim derler. azcık medeni kibar ol. BELHANDA. . HAYDAAYayından Kaldır
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neYayından Kaldır
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tartışan soluğu mahkemelerde alıyor ne olacak bu gidişat toplumun büyük bir kesimi ya boşanıyıor yada boşanmış peki bu çözümmüCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Kadina şiddete hayırCevap Yaz 15 Yayından Kaldır
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her zaman diyorum dünyanın en cahil milleti biziz. . ortadoğudaki bedeviler bile değişmeye başladı biz orta çağa dönüyoruz. . aynen dewam yeni türkiyem. . silah doğrultmakla kalmayın basın gitsin tetiğe. .Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır