Çocukların ameliyathaneden korkmaması için bulunan yöntem takdir topladı
İspanya'daki bir hastane, minikler için korku dolu bir olaya dönüşebilecek ameliyat sürecini olabildiğince rahat hale getirmek için ameliyathane yolunu eğlenceye dönüştürdü.
Ameliyata girecek çocuklar, lunaparka girer gibi arabayla ameliyathaneye götürülüyor. Çocukların hemen hepsinin sakin ve korkusuzca ameliyathaneye gelmesini sağlayan bu yöntem, ameliyat sonrasında da çocukların hayatlarına rahat bir şekilde devam etmelerinde yardımcı oluyor.
Küçük yaşlarda oluşabilecek bir travmaya engel olmak ve çocukları en mutlu şekilde ameliyata alabilmek adına geliştirilen bu proje büyük beğeni topladı.