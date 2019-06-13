Bursa'da esrarengiz olay! Çocuklar asansör boşluğunda buldu, polis harekete geçti

Bursa'da inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğunda bulunan iki köpeğin cansız haldeki görüntüsü polisi harekete geçirdi.

ÇOCUKLAR KÖTÜ KOKULAR DUYUNCA İÇERİ GİRDİ

Olay, Nilüfer İlçesi Akçalar Mahallesinde yapımı devam eden inşaat halindeki binanın asansör boşluğunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yoldan geçen çocuklar inşaatın önünden geçerken kötü kokular duyunca içeri girdi.

İKİ CANSIZ KÖPEK İLE KARŞILAŞTILAR

Yağışla birlikte su dolan asansör boşluğunda iki köpeğin cansız bedeniyle karşılaşan çocuklar hemen 155 polis imdat hattını aradı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Olay yerine gelen ekipler köpeklerin ölüm sebeplerini araştırmak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA