Çocukken Ailesini Kaybeden Adamı 19 Yaşına Kadar Kurtlar Yetiştirdi
Ailesi öldükten sonra kurtlarla birlikte büyüyen ve 19 yaşındayken bulunan yaşlı adam, insanların yaşadığı hayattan mutsuzluk duyduğunu belirtti ve eski hayatını özlediğini söyledi.
1965 yılında 19 yaşındayken İspanya'nın Sierra Morena dağlarında kurtların yanında bulunan Marcos Rodríguez Pantoja, El Pais gazetesine konuştu.
AİLESİNİ KAYBETTİKTEN SONRA KURTLARLA BİRLİKTE YAŞADI
Hem annesini, hem de babasını kaybettikten sonra 7 yaşındayken yanına verildiği çobanın ölmesi üzerine, 12 yıl boyunca kurtlarla birlikte yaşayan Marcos Rodríguez Pantoja, insanların dünyasından şikâyetçi.
"KURTLARLA YAŞAMAYI ÖZLEDİM"
Şimdi 72 yaşında olan adam, kurtlarla yaşamayı özlediğini belirtti. Geri dönmek istese de, artık diğer insanlar gibi koktuğu için bunu yapamayacağını ifade etti. En mutlu anılarının, dişi kurdun kendisini beslediği ve yarasa, geyik ve yılanlarla aynı mağarada uyuduğu zamanlardan kaldığını söyledi.
"HAYATIM TEPETAKLAK GİTTİ, İNSANLAR BANA GÜLÜYOR"
Bulunduktan sonra hayatının tepetaklak gittiğini belirten Marcos Rodríguez Pantoja, iş hayatında sömürüldüğünü ve diğer insanların kendisine güldüğünü belirtti. (Kaynak: Milliyet)
-
kurt asil hayvandır.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
-
al sana bi tarkan daha bu adam tam bi osuruk bu nasıl yalanCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
yüce yaratan bizleri insan olarak yarattı , akıl tacıyla onurlandırdı. özbenliğini unutmuş kitleler yüzünden hayvanlara özenmek Allah'a isyandır.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
ALTANRIN OĞLU TARKAN MI BU ? :)Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Hayvanlar insanlardan herzaman daha iyidirCevap Yaz 12 Yayından Kaldır