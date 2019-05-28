Çocuk İstismarını Öven Cümleleriyle Büyük Tepki Toplayan Kitap İçin Hukukçular Harekete Geçti

Kurgu Kültür Merkezi Yayınları etiketiyle basılan, Abdullah Şevki'nin yazdığı Zümrüt Apartmanı'ndaki pedofili içeren satırlar tepki çekti. Avukat Umur Yıldırım, çocuk istismarını öven çirkin satırlar için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunurken, yayınevi Instagram hesabından skandal açıklamalarda bulundu.

Abdullah Şevki'nin kaleme aldığı Zümrüt Apartmanı kitabında, okuyanları iğrendiren pedofili satırlarının yer aldığı ortaya çıktı. O satırlarda çok küçük bir çocuk ile yaşanan cinsel ilişki, şehvetli bir biçimde anlatılıyordu. Bu satırlar sosyal medyada infial yaratırken, halen çeşitli internet sitelerinde satışı devam eden kitabın, derhal toplatılması talep edildi.

HUKUKÇULAR HAREKETE GEÇTİ

Avukat Umur Yıldırım, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu ve kitabın toplatılmasını istedi. Eskişehir Barosu da aynı yönde bir başvuru yapmak için hazırlanıyor.