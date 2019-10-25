Çocuk hasta ve doktorun fotoğrafı gündem oldu

25.10.2019 12:07

Ameliyata girmek için ameliyathane önünde bekleyen küçük çocuğa sımsıkı sarılan bir doktorun fotoğrafı sosyal medyada binlerce beğeni aldı. O fotoğraf, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahi Bölümü'nde çekildi. Fotoğraftaki doktor Ahmet Demez, "Küçük hastamız, çok huzursuzdu, sedyeye sarılmış, bırakmak istemiyordu. Kucağıma aldım, sımsıkı sarıldı, huzursuzluğu geçti" dedi.

Çocuk hastaya sarılan Dr. Ahmet Demez, fotoğrafın hikâyesini anlattı.

Dr. Demez, "Hasta, şanssız bir şekilde yemek borusu oluşmadan dünyaya gelmiş. Doğar doğmaz yemek borusundan ameliyat olmuş bu şekilde beslenebilmiş ama zaman içinde bu bölgede darlık gelişince yeniden ameliyat için yatırdık. Ameliyat odasında diğer hastanın işi bitmiş çıkmak üzereyken personelimiz hastamızı sedye ile getirdi. Küçük hastamız, çok huzursuzdu ona sarılmış bırakmak istemiyordu. Ama arkadaşlarımız ayrılmak zorundaydı o yüzden hastayı kendi kucağıma aldım, sımsıkı sarıldı huzursuzluğu bu şekilde geçti, rahatladı" dedi.

"AMELİYAT ODASINI GÖRMESİN DİYE SIRTINI ÇEVİRDİM"

Fotoğrafın çekildiği anı anlatan Demez, "Bir yandan da ameliyat odası görmesin korkmasın diye odaya sırtını çevirdim. O şekilde çekilen bir fotoğraf oldu" dedi.

Milliyet gazetesinin haberine göre, kendisinin de baba olduğunu ve çocukları çok sevdiğini belirten Dr. Demez, ameliyathane bonelerinde Fred Çakmaktaş, Şirin Baba, Red Kit, Temel Reis gibi çizgi film karakterlerini kullanıyor, hatta ameliyat odasında uyuyana kadar çocuklarla çizgi film bile izliyor.

2,5 yıl aile hekimliği yaptıktan sonra aynı üniversitenin çocuk cerrahi bölümünde ihtisasa başlayan Dr. Demez, ayda ortalama 400 saat çalışmasına rağmen yaptığı tercihten pişman değil. Sadece ailesine ve kızı Zehra'ya istediği kadar zaman ayıramadığı için üzgün ama onlardan aldığı güçle işinde başarılı olmak için elinden geleni yaptığını söylüyor.

NE OLMUŞTU?

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahi Bölümü'nde yemek borusu oluşmayan çocuk, ameliyata girmeden önce çok korkmuş ve sedyeye sarılmıştı. Doktor Ahmet Demez, çocuğun bu halini görüp kucağına almış, çocuk da Demez'e sımsıkı sarılmıştı. Ahmet Demez, o anların fotoğrafını Twitter hesabından paylaşmış, kısa sürede herkesin takdirini kazanmıştı.