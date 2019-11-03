Çocuk gelinin bebeği, hastane penceresinden düşerek can verdi!

03.11.2019 11:30

Adana'da 17 yaşındaki annenin 11 aylık bebeği rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tedavi gördüğü hastanede, pencere kenarından oturtulan bebek, pencereden düşerek can verdi.

Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 3 yıl önce evlenen 17 yaşındaki Mirna Ahmed'in 11 aylık bebeği Muhammed Hamdi isimli bebeği 3 gün önce rahatsızlandı.

HASTANEDE PENCERE KENARINA OTURTTULAR

Anne Ahmed bebeğini Adana Çocuk Hastanesine götürdü. Bronşit teşhisi konulan bebek hastaneye yatırıldı. Tedavinin ardından bebeğe bugün taburcu kararı verildi. Anne Ahmed odaya çıkarak taburcu olmak için işlemlerini yaparken bebeğini de pencere kenarına oturttu.

PENCEREDEN DÜŞEREK CAN VERDİ

Bu sırada pencerenin demir parmaklığı açık olduğu için bebek buradan aşağı düştü. 4. kattan yere düşerken kafasını da çarpan bebek ağır yaralandı. Hastanenin acil servisine götürülen bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÖRENLER ŞOKE OLDU

Bebeğin anneannesi hastane acil servisi önünde gözyaşlarına boğuldu. Bebek otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis ise yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı. Hastanede çocuklarını bekleyen ve kazaya şahit olan kadınlar ise şok olduklarını, annenin hastaneden ayrılmak için hazırlık yaparken pencere kenarına oturttuğu bebeğinin oradan düşerek öldüğünü anlattı.

Kaynak: İHA