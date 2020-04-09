Korona yasağına uymayan babadan tepki çeken yanıt: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor Kahramanmaraş'ta koronavirüsle mücadele kapsamında yasak olduğu halde 10 yaşındaki çocuğuyla dışarıya çıkan şahsa, para cezası kesildi. Polisin uyarılarda bulunduğu adamın, ''Ölürse de benim çocuğum, sana ne oluyor?'' demesi şaşkınlık yarattı.

Kahramanmaraş'ta 10 yaşındaki çocuğuyla sokağa çıkan M.A'ya, koronavirüs tedbirleri kapsamında 392 lira idari para cezası kesildi. 20 yaş ve altındaki bireylerin sokağa çıkmasının yasaklandığını hatırlatan polislere tepki gösteren M.A'nın "Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor?" demesi duyanları şaşkına çevirdi.

''BIRAKACAK KİMSEM YOK'' DEDİ

Kentte koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında denetimlerini sürdüren polis, sokağa çıkması yasak olan yaş gruplarına yönelik kimlik kontrolü yaptı. Trabzon Bulvarı'nda yapılan denetimler sırasında polis ekipleri, 10 yaşındaki çocuklarıyla yürüyen çifti durdurdu. Polis, çocukların sokağa çıkmasının yasak olduğunu, bu nedenle ceza yazılacağını söyledi. Anne ise bırakacak kimsesinin olmadığı için çocuklarını yanlarında getirdiklerini belirtti.

''BURADA SIKINTI ÇIKARIRIM''

Çocuğun babası M.A. ise ceza yazan polise tepki göstererek, "Çocuk benim. Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor? Ağabey bak, lütfen sinirlerimi zorlamadan cezamızı yazın, alıp gideyim. Bir tanesi yeter, ikinci bir ceza da tepki için alırsam sıkıntı çıkarırım burada." dedi.

Kabahatler Kanunu'na göre 392 lira idari para cezası kesilen M.A. daha sonra eşi ve çocuğuyla bölgeden ayrıldı.

Kaynak: DHA