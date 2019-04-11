Minik Oğlunu, Cebine Not Koyup AVM'de Terk Eden Anneye Hapis Şoku!

Bursa'da 4 yaşındaki oğlu Hamza'yı bir AVM'nin oyun alanına bırakıp kayıplara karışan anne hakkında 3 yıl hapis talebiyle dava açıldı. Anne Gamze Nur E., önümüzdeki ay hakim karşısına çıkacak.

"TEK ÇAREM BUYDU" YAZIP ÇOCUĞUNU AVM'YE BIRAKTI

Bursa'da Gamze Nur E. isimli genç kadın 4 yaşındaki oğlu Hamza'yı cebine koyduğu 'Çok zor durumdayım, çocuğuma bakacak durumum yok. Tek çarem buydu. Bir başıma bu kadar yapabildim' yazılı notla birlikte bir AVM'nin oyun parkına bırakıp kayıplara karıştı.

GENÇ KADIN GÖZALTINA ALINDI

AVM'deki güvenlik görevlilerinin fark ettiği Hamza polis ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili yapılan incelemelerde Gamze Nur E.'nin kimliği ve kaldığı yer tespit edilerek genç kadın gözaltına alındı.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılan Gamze Nur E. hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, şüpheli annenin yaklaşık 8,9 ay önce babası cezaevinde olan oğlunu yurda teslim edip, geri aldığı, bakamayacağını düşünerek yeniden yurda vermek istediği ancak sürecin uzun olacağı düşüncesiyle, çaresizlik içinde terk etme eylemini gerçekleştirdiği anlatıldı. Cebine kendi el yazısıyla yazdığı notu bırakan annenin, oğlunun yurda verileceğini bildiği ifade edilen iddianamede pişman olduğunu söylediği sözleri de kaydedildi.

3 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

"Çok zor durumdayım, kimsem yok, ona bakamıyorum, tek çarem buydu. Bir başıma yapabildim. Kendime bakamıyorum. Onu da perişan etmek istemiyorum. Nasıl insan bu demeyin. Allah kimseyi çaresiz bırakmasın, İyiliği için mecburdum, Allah onu korusun. Hayat gülerse bir gün bende çocuğuma kavuşurum" yazılı notun da yer aldığı iddianamede anne hakkında, 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlal' ve 'Terk etme' suçlarından toplam 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Anne Gamze Nur E., önümüzdeki ay hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: İHA