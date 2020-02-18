Çocuğuna jelibon alan baba içinden çıkan tırnağı görünce büyük şok yaşadı
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Çocuğuna jelibon alan baba içinden çıkan tırnağı görünce büyük şok yaşadı

Özellikle çocukların sıklıkla tükettiği jelibonlarla ilgili İskoçya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir baba, çocuğuna aldığı paket şekerlemenin içinden çıkan tırnağı görünce gözlerine inanamadı.

18.02.2020 13:03 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:23
Çocuğuna jelibon alan baba içinden çıkan tırnağı görünce büyük şok yaşadı

'da yaşayan , üç yaşındaki kızı için marketten paketli jelibonlardan satın aldı. Eve döndüğünde paketi açan Ryan, şekerlemelerden birinde bir tuhaflık fark etti. Şekerlemeyi yakından inceleyen Ryan, içerisinde bir insana ait tırnak olduğunu gördüğünde gözlerine inanamadı.

"YUTUP BOĞULABİLİRDİ"

Şekerlemeyi üreten Haribo şirketine sosyal medyadan mesaj gönderen Ryan, "Şansımız var ki kızım Charley'den önce durumu ben fark ettim. Tırnak neredeyse tamamen içine batmıştı. Bu sadece mide bulandırıcı değil aynı zaman da tehlikeli. Kolayca yutup boğulabilirdi" dedi.

Craig ve partneri Chloe.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Daily Star'ın haberine göre Ryan'ın paylaşımının ardından şirketten bir açıklama yapıldı. Tüm şikayetlerin büyük bir ciddiyetle dikkate alındığı belirtilen açıklamada, "Ürünlerimizin güvenliği ve kalitesi bizim için çok önemli. Yaşanan olayın sebebinin araştırıldığını belirterek özür dileriz" denildi.


Haber Videosu

: Çocuğuna jelibon alan baba içinden çıkan tırnağı görünce büyük şok yaşadı
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