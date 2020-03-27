CNN Türk spikeri, canlı yayında koronavirüse müdahale eden doktorlar konuşulurken ağladı
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CNN Türk spikeri, canlı yayında koronavirüse müdahale eden doktorlar konuşulurken ağladı

CNN Türk spikeri Buket Güler, doktor konuğunun koronavirüse müdahale eden doktorların tehlikede olduğunu söylerken duygulanması üzerine gözyaşlarını tutamadı.

27.03.2020 13:32 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:48
CNN Türk spikeri, canlı yayında koronavirüse müdahale eden doktorlar konuşulurken ağladı

CNN Türk, canlı yayınında koronavirüs konuşulurken duygusal anlar yaşandı ve spiker Buket Güler, sözlerine devam edemedi.

DOKTOR KONUĞU AİLE HEKİMLERİNDEN BAHSEDERKEN ZORLANDI

Canlı yayın konuklarından İstanbul Aile Hekimliği Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Tamur, önümüzdeki iki haftalık süreçte aile hekimlerinin büyük bir tehlike altında olduğunu yoğun bakımdaki doktorlar gibi korumalı kıyafetleri olmadığı için koronavirüs bulaşma ihtimalinin yüksek olduğunu anlattı. Tamur, doktorların kardeş olduğunu söylerken duygulandı.

SPİKER GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Bu sözlerin ardından konuşmaya spiker Buket Güler devam ederken Güler, doktor konuğunun duygulanması üzerie gözyaşlarını tutamadı. Söze devam edemeyeceğini ve elini de gözüne götüremediğini söyleyen spiker, söze CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın devam etmesini istedi.

CNN Türk spikeri, canlı yayında koronavirüse müdahale eden doktorlar konuşulurken ağladı

Haberin Videosu:

Dün CNN Türk spikeri canlı yayında koronavirüse müdahale eden doktorlar konuşulurken ağladı

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Haber Yorumları (1)
#DELİKADİR#: Gönülden dökülen her gözyaşi,sessizce bir duadir aslinda...
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