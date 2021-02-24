CNN Türk, Bünyamin Sürmeli'nin yerini Prof. Dr. Orhan Şen ile doldurdu
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CNN Türk, Bünyamin Sürmeli'nin yerini Prof. Dr. Orhan Şen ile doldurdu

24.02.2021 20:28 | Son Güncelleme: 24.02.2021 20:40
CNN Türk, Bünyamin Sürmeli'nin yerini Prof. Dr. Orhan Şen ile doldurdu

CNN Türk'ün simge isimlerinden olan Bünyamin Sürmeli, 21 yılın ardından kanalla yollarının ayırmıştı. CNN Türk, Sürmeli'nin ardından boş kalan koltuğu Meteoroloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Orhan Şen ile doldurdu. Şen, 40 yıldır meteoroloji danışmanlığı yapıyor.

Havayı Koklayan Adam olarak tanınan Bünyamin Sürmeli, Demirören Medya Grubu'na ait CNN Türk'ten 21 yılın ardından bir sosyal medya paylaşımı ile ayrıldığını duyurmuştu. Kanal, yıllardır birlikte çalıştığı Sürmeli'nin ardından boş kalan koltuğu Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'i getirdi.

CNN Türk, Bünyamin Sürmeli'nin boş bıraktığı koltuğu Orhan Şen ile doldurdu

"CNN TÜRK AİLESİNİN PARÇASIYIM"

Orhan Şen, konuyla ilgili olarak, "CNN Türk haber televizyonculuğunda çok önemli bir marka. Artık ben de CNN Türk ailesinin bir parçasıyım. 40 yıllık birikimim ve yaptığım çalışmalarla hava, su, iklimle ilgili doğru bilgileri CNN Türk yayınlarıyla geniş kitlelere duyurabilecek olmaktan çok mutluyum. Havayla ilgili son gelişmeler için herkes CNN Türk ekranlarında olsun. İlk bilen siz olun." diye konuştu.

KANALA AÇIK TEKLİFTE BULUNMUŞTU

Meteoroloji Yüksek Mühendisi olan Prof. Dr. Orhan Şen, Sürmeli'nin ardından, "Bünyamin Sürmeli ayrılmış. Haber Global TV'de şimdi. CNN'den gelecek tekliflere açığım. Meteoroloji Editörü olarak." ifadesinde bulunmuştu.

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