Çizgili Sırtlanı Köpeklere Parçalatan 5 Kişiye Para Cezası

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde nesli tükenmekte olan hayvanlardan 'kırmızı listede'de yer alan çizgili sırtlanı köpeklere parçalatarak öldüren 5 kişiye, kişi başı bin 799 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca ekosistemde meydana gelen tahribat nedeniyle 16 bin 26 lira tazminat bedelinin 5 kişiden tanzim edilmesine yönelik işlem yapıldı.

İlçenin Karagüveç köyü kırsalındaki Kargalı mevkiinde nesli tükenmekte olan çizgili sırtlanı gören 5 kişi, yanlarındaki köpeklere hayvanı parçalattı. Bu kişiler, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nce 'kırmızı liste'ye alınan çizgili sırtlanın ölüm anını ise cep telefonları ile kaydederek sosyal medyadan paylaştı. Görüntülerin tepki çekmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, çoban köpeklerine sırtlanı parçalatan kişileri tespit etti. 5 şüpheliden her birine, avcılık belgesi olmadığı ve avlanma süreleri dışında koruma altındaki türü öldürtmekten bin 799 lira idari para cezası uygulandı.

Ekosistemde meydana gelen tahribat nedeniyle toplam 16 bin 26 lira tazminat bedelinin de 5 kişiden tanzim edilmesine yönelik işlem yapıldı.

- Adıyaman

Kaynak: DHA