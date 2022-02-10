Teknolojinin her alanında büyük bir öneme sahip olan çipler, pandemi koşullarında üretimin yavaşlaması ardından, çip üretimi de gecikmiş durumdadır. Çipler, araç içi elektronik sistemler, sağlık alanında kullanılan dijital aletlerden ve teknolojinin kullanıldığı her alanda çip kullanılıyor. Ülkeler arası rekabetin fazla olduğu günümüz koşullarında çipler, pandemi sebebiyle otomotiv üretim sektörünü derinden etkileyerek başlamıştır. Bununla beraber, çip krizi ne zaman biter ve çip krizi nedir gibi soruları vatandaşlar araştırıyor. Çip krizi ne zaman biter? Çip krizi nedir, ne zaman çözülür? Çip krizi son durumu ne? Çip krizi ne zaman biter? Çip krizi ne zaman çözülür? Detaylar haberimizdedir…

ÇİP KRİZİ NEDİR?

Günümüzde, teknolojinin her alanında kullanılan çipler, küçük ev aletleri, otomotiv sektörü, giyilebilir elektronik kıyafetler, sağlık sektörü gibi birçok alanda çip kullanılıyor. Pandemi döneminde yavaşlayan çip üretimi, teknolojinin kullanıldığı her alanda sekteye uğradı. Bununla beraber, Amerika merkezli çip üreticisi GlobalFoundries artan talebi karşılamak adına yeni planlamalar yapsa da üretimin talebe en erken 2022'de yetişebileceklerini duyurdu.

ÇİP KRİZİ NE ZAMAN BİTER?

Pandemi koşullarında üretimin yavaşlaması ardından, çip üretimi de gecikmiş durumdadır. Çipler, araç içi elektronik sistemler, sağlık alanında kullanılan dijital aletlerden ve teknolojinin kullanıldığı her alanda çip kullanılıyor. Ülkeler arası rekabetin fazla olduğu günümüz koşullarında çipler, pandemi sebebiyle otomotiv üretim sektörünü derinden etkileyerek başlamıştır. Çip krizi ilk başladığı dönemde 2021 başı gibi, "yıl sonunda düzelir" söylentisi vardı. Ancak şuan için en az 2022'nin ikinci çeyreğine kadar süreceği bildiriliyor.

ÇİP KRİZİ SON DURUMU NE?

Büyük otomotiv markalarında çiğ krizi giderek büyüyor. Çip krizi yüzünden dev şirketler zarara uğruyor. Herkes gibi merak edilen soru çip krizi ne zaman çözülecek ve çip krizindeki son durum ne sorularına yanıt aranıyor. Büyük otomotiv markalarından gelen açıklamaya göre, 2022 yılının ikinci çeyreğine kadar bu sorunun devam edeceği yönünde.

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