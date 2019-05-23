Cinsiyet Değiştirme Filtresi Kullanan Çağla Şikel, Alişan'a Benzedi

Cinsiyet Değiştirme Filtresi Kullanan Çağla Şikel, Alişan'a Benzedi

Son günlerde ünlüler arasında hızla yayılan cinsiyet değiştirme akımına Çağla Şikel de uydu. Şikel'in Alişan'a olan benzerliği ise şaşırttı.

Snapchat'in bu aralar kullanılan efektleri hepimizi oldukça eğlendiriyor. Akıma son uyan ünlü isim ise Çağla Şikel oldu.

ÜNLÜLER PAYLAŞMAYA BAŞLADI

Snapchat'in yeni filtre güncellemesi sosyal medyada eğlenceli paylaşımlara neden oluyor. Giderek gelişen ve daha da gerçekçi olan filtrelerin en yenisi, karşı cinsiyette nasıl görüneceğinizi gösteriyor. Bir kadın veya erkek olarak nasıl görüneceğini merak eden ünlüler, sosyal medya hesaplarından sonuçları paylaşmaya başladı.

"YILLARCA BENİ GÖRMEZDEN GELDİN"

Cinsiyet değiştirme filtresi modasına uyan Çağla Şikel, Alişan'a seslendi: "Yıllarca beni görmezden geldin, kardeşin bilmedin. Artık sahip çık bana"

Cinsiyet Değiştirme Filtresi Kullanan Çağla Şikel, Alişan'a Benzedi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (9)

Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.