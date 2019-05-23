Cinsiyet Değiştirme Filtresi Kullanan Çağla Şikel, Alişan'a Benzedi
Son günlerde ünlüler arasında hızla yayılan cinsiyet değiştirme akımına Çağla Şikel de uydu. Şikel'in Alişan'a olan benzerliği ise şaşırttı.
Snapchat'in bu aralar kullanılan efektleri hepimizi oldukça eğlendiriyor. Akıma son uyan ünlü isim ise Çağla Şikel oldu.
ÜNLÜLER PAYLAŞMAYA BAŞLADI
Snapchat'in yeni filtre güncellemesi sosyal medyada eğlenceli paylaşımlara neden oluyor. Giderek gelişen ve daha da gerçekçi olan filtrelerin en yenisi, karşı cinsiyette nasıl görüneceğinizi gösteriyor. Bir kadın veya erkek olarak nasıl görüneceğini merak eden ünlüler, sosyal medya hesaplarından sonuçları paylaşmaya başladı.
"YILLARCA BENİ GÖRMEZDEN GELDİN"
Cinsiyet değiştirme filtresi modasına uyan Çağla Şikel, Alişan'a seslendi: "Yıllarca beni görmezden geldin, kardeşin bilmedin. Artık sahip çık bana"
YORUMLAR (9)
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ne çirkin bi şey olmuş buCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Gündemden düşünce aynen ikside rezillikgin dibine düşmüş bence bunları soytarinin başkanlarıCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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bir kere alişanın burnu bukadar uzun deil senin burnun pinikyo gibi çağlaCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Annemin Beynini Çürüttünüz. . Allah rızası için bir Defolun artık. .Cevap Yaz 7 2 Yayından KaldırDELİ KISS: izlemesin diye sil o kanalı onudamı ben söyleyim :))1 Yayından Kaldır