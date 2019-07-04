Cinsiyet değiştirip kadın olduğu ilk gün tecavüze uğradı

Belçika'nın Antwerp kentinde cinsiyet değiştiren 17 yaşındaki genç, kadın kimliğiyle eğlenmeye çıktığı ilk gece bir adamın tacizine uğradı. Talihsiz genç kadın, hava almak için dışarı çıktığında 2 erkek daha onu takip edip zorla taksiye bindirdi. Genç kadın, götürüldüğü dairede 3 kişi tarafından tecavüze uğradığını söyledi.

CİNSİYET DEĞİŞTİRDİ, TACİZE UĞRADI

İngiliz Daily Mail gazetesine yansıyan habere göre; cinsiyet değiştiren genç, geçen yıl 22 Haziran'da Antwerp'teki Red & Blue adlı gay kulübe gitti. Burada 34 yaşındaki bir adamın tacizine uğradı.

2 ERKEK DAHA ONU TAKİP ETTİ

Biraz hava almak için dışarı çıktığında ise söz konusu şahısla birlikte yaşları 24 ve 25 olan iki erkek daha onu takip etti ve zorla bir taksiye bindirdi.

3 ADAM SIRAYLA TECAVÜZ ETTİ

İddiaya göre; haberde adı anılmayan 24 yaşındaki adam takside elle tacize başladı. Sonrasında talihsiz genci Deurne semtindeki bir daireye götürdüler. Yerel medya, üç adamın sırayla cinsiyet değiştiren gence tecavüz ettiğini yazdı.

CİNSEL ORGANINI ISIRARAK KURTULDU

Vahşetten tecavüzcülerinden birinin cinsel organını ısırarak kurtulduğu ifade edilen gencin avukatı, müvekkilinin tecavüzcülerden 7 bin 850 Euro talep ettiğini söyledi.

6 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR

Bu arada Antwerp Savcılığı, üç şüpheli için altı yıl hapis cezası istiyor.

Şüphelilerden ikisi tecavüz iddialarını yalanlarken, 34 yaşındaki zanlı ise cinsel ilişkiye girdiklerini fakat bunun rızayla gerçekleştiğini savunuyor.