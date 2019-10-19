Cinsiyet değiştiren oyuncu Rüzgar Erkoçlar, karısıyla çocuk sahibi olmak istediklerini duyurdu

19.10.2019 14:49

Yıllar önce yayınlanan Emret Komutanım adlı dizide "Fotoğrafçı Foto" karakteriyle tanınan oyuncu Rüzgar Erkoçlar, 6 yıl önce cinsiyet değiştirdi. Ameliyatla erkek olan oyuncu, iki sene önce evlendiği Tuğba Erkoçlar ile çocuk sahibi olacaklar.

"İLK ÇOCUĞUMUZ KENDİMİZİN OLACAK"

Geçtiğimiz gün bir mekanın açılış törenine katılan Rüzgar Erkoçlar, muhabirlerle sohbet etti. Erkoç, muhabirin "Evlat edinecek misiniz?" sorusu üzerine şunları söyledi: "Evlat edinmek belki daha sonra olabilir ancak ilk çocuğumuz kendimizin olacak. Artık bu mümkün."

"KADIN HAYRANLARIM ERKEKLERDEN DAHA YAKIN DAVRANIYORLAR"

Her fırsatta kadın hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Erkoçlar, eşinin kıskanç olmadığı belirterek ""Tuğba hiç kıskanç değildir. Çünkü ben nasıl davranmam gerektiğini bilirim. Kadın hayranlarım fotoğraf çektirmek için yanıma geldiklerinde erkeklere göre daha yakın duruyorlar. Hatta ben utanıyorum artık, 'Biraz daha şu tarafa gidebilir misiniz?' diyorum" şeklinde konuştu.