Cinsel saldırı suçundan tutuklanan jinekolog Fecri Sevilen kimdir?

02.10.2019 09:53

Tedavi amacıyla özel muayenehanesine gelen 2 kadın hastaya cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Prof. Dr. Fecri Sevilen yargılandığı davada "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 11 yıl 8'er ay olmak üzere toplamda 23 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayşe Arman'ın yazılarıyla ortaya çıkan olayın başkarakteri Prof. Dr. Fecri Sevilen nereli, kaç yaşında?

FECRİ SEVİLEN KİMDİR?

Sevilen, 1950 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.İstanbul Üniversitesinden mezun oldu. Öğretim üyesi ve 35 yıllık profesör olarak mesleki kariyerini sürdüren doktor, daha önce İstanbul Üniversitesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalında Profesör olarak görev yaptı. Ayrıca İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Doğum Kliniği Reprodüktif Endokrinoloji ve İnfertilite Bilim Dalı ve İstanbul Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışmalar yaptı.

Son olarak İstanbul Nişantaşı'nda özel muayenehanesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak çalışmalarını sürdürüyordu.