Cinayet denklemi 17 yıl sonra çözüldü

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'de, tavuk firmasında çalışan Murat Özdemir'in (26) öldürülmesinden 17 yıl sonra çözülen cinayette; firmanın eski muhasebecisi Mustafa Şeker (43) ve Hakan Fidan (61) hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Murat Özdemir'in, daha önce iş yerinden tanıdığı Mustafa Şeker'e güvenerek şüphelileri aracına aldığı ve 7 bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirtilerek Şeker ve Fidan hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi.

Kartepe ilçesi Köseköy Tepecik Mahallesi'nde 10 Haziran 2004'te meydana gelen olayda, tavuk firmasına ait dağıtım kamyoneti içinde Murat Özdemir'in cesedi bulundu. Firmanın dağıtım ve tahsilat işlerini yapan Özdemir'in bıçaklanarak öldürüldüğü ve araçtaki paranın gasbedildiği belirlendi. Cinayetin işlediği yıl soruşturmaya dair herhangi bir delile ulaşılamadığından dosya, 'faili meçhul' olarak kapatıldı. Zamanla yaşanan kentleşme ile olay yeri, polis bölgesine geçti ve dosya Kocaeli Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yeniden açıldı. Cinayeti araştıran polis, Mustafa Şeker ve Hakan Fidan'ı gözaltına aldı. 11 Ekim 2021'de mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dosyanın tamamını değerlendiren cumhuriyet savcısı, Mustafa Şeker'in olay öncesinde sıkı diyaloğu bulunan, suç potansiyeli olduğunu bildiği Hakan Fidan ile planlı şekilde hareket ederek, Murat Özdemir'i öldürmeyi ve aracındaki paraları almayı amaçladıklarına kanaat getirdi. Aracına başka kimseyi almayan Murat Özdemir'in, daha önce aynı iş yerinde çalışmaları nedeniyle Mustafa Şeker'e güvenerek şüphelileri aracına aldığı değerlendirilen iddianamede, şüphelilerin Murat Özdemir'i bıçakla 7 kez vurarak öldürdükleri ve el çantasındaki toplam değeri 24 bin 556 TL olan çek ve parayı gasp ettiklerine belirtildi. Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede; şüpheliler hakkında 'tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 'gece vakti, birden fazla kişi ile silahla yağma' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.