Çınarcık'ta 77 araçlık 'cumhuriyet' konvoyu
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Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Çınarcık'ta 77 araçlık 'cumhuriyet' konvoyu

29.10.2020 17:32 | Son Güncelleme: 29.10.2020 17:36
Çınarcık'ta 77 araçlık 'cumhuriyet' konvoyu

YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşku ile kutlandı.

YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşku ile kutlandı. İş makineleri ve itfaiye araçlarının da yer aldığı 77 araçlık konvoy, havadan görüntülendi.

Çınarcık Belediyesi'nin düzenlediği kutlama etkinlikleri kapsamında, 77 araçlık konvoy ilçe caddelerinde renkli görüntüler oluşturdu. Kırmızı ve beyaz balonlarla süslenen itfaiye araçları, iş makineleri gibi pek çok aracın da yer aldığı konvoy, havadan dronla görüntülendi. İlçenin dört bir yanı ay yıldıza bürünürken, vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarıyla coşkuya ortak oldu.


Çınarcık'ta 77 araçlık 'cumhuriyet' konvoyu
Çınarcık'ta 77 araçlık 'cumhuriyet' konvoyu
Çınarcık'ta 77 araçlık 'cumhuriyet' konvoyu
Çınarcık'ta 77 araçlık 'cumhuriyet' konvoyu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cem Mete OKUR

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