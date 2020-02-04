: Çin'den gelen son görüntüler, açıklanan ölü sayısı hakkında spekülasyonlara sebep oldu

04.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:55

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve şu ana kadar 427 kişinin hayatını kaybettiği koronavirüs salgını ile ilgili görüntüler gelmeye devam ediyor. Dehşete düşüren görüntüler, virüsün sebep olduğu ölü sayısı hakkında kafa karışıklığı yarattı. Kamuoyunda ölü sayısının gizlendiği iddiası ortaya atıldı.

DEHŞETE DÜŞÜREN GÖRÜNTÜLER

Çin'in yerel kaynaklarından paylaşılan bir görüntüde, virüsten hayatını kaybedenlerin cesetlerinin krematoryumda yakılmak üzere bekletildiği anlar yer alıyor. Sedyeler üzerinde art arda dizilmiş cesetler, virüsün sebep olduğu ölü sayısı hakkında kafa karışıklığı yarattı. Görüntüler, kamuoyunda 'ölü sayısının saklandığı' iddiasının yayılmasına sebep oldu.

ÇİNLİ DOKTORLARIN SUSTURULDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

SARS salgınından beri dünyanın en ölümcül hastalıklarından biri olan koronavirüs ile ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atılmıştı. New York Times'a konuşan bazı kaynaklar, Çin hükümetinin, hastalıkla ilgili açıklamalarda bulunan doktorları susturmak için baskı uyguladığını öne sürmüştü.

KORONAVİRÜS PAYLAŞIMI YAPAN DOKTORA CEZA GELMİŞTİ

Son yılların en büyük salgını olan koronavirüs ile ilgili Aralık ayında paylaşım yapan bir doktorun ceza aldığı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.

SON 24 SAATTE 64 KİŞİ ÖLDÜ

Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) ayrıca ülkede koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 64 can kaybının olduğunu, yeni tespit edilen vaka sayısının 3 bin 235 olduğunu bildirdi.

NHC, ülkedeki can kaybının 414'ünün koronavirüs salgının merkez üssü olan Hubey eyaletinde gerçekleştiğini, eyaletteki vaka sayısının ise 13 bin 522'ye yükseldiğini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik yürütülen bilimsel çalışmalarda virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

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