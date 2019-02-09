Yeni Yıl Kutlamalarına Katılmak İstemeyen Müslümanlara Zorla Domuz Eti Yedirildi

Çin'in batı bölgesinde bulunanXinjiang bölgesinde Çin'li yetkililer bölgede yaşayan Müslümanlara Çin Yeni Yıl kutlamalarına katılmaları için davetiye gönderdi. Davetiyede kutlamalara katılmayı kabul etmeyen Müslümanların eğitim kamplarına katılacağını yazarak tehdit etti.

MÜSLÜMANLARDAN YILBAŞI ETKİNLİKLERİNE KATILMALARI İSTENDİ

Aynı bölgede bulunan Ili Kazakh Autonomous Prefecture kentinde yaşayan Müslümanlar, Çin yılbaşısı arefesinde Çin'li yetkililerin polis eşliğinde evlere çiğ domuz eti ve alkol dağıttıklarını ve Müslümanlardan evlerini yılbaşına uygun bir şekilde süsleyip ışıklandırmalarını istediklerini söylediler.

MÜSLÜMANLARA ZORLA DOMUZ ETİ YEDİRDİLER

Kazakh şehrinde yaşayan ve ismi açıklanmayan Müslüman bir kadın, İslamda alkol ve domuz eti yasak olmasına rağmen Çin'li yetkililerin düzenlenen her kutlamadan önce Müslümanlara zorla domuz eti yedirip alkol içirdiklerini söyledi.

Dünya Uygur Konseyi basın sözcüsü Dilxat Raxit, Çin yetkililerin Müslümanlara yasak olan domuz eti ve alkol gibi şeyleri gönderdiklerine dair çok sayıda haber aldıklarını söyledi.

Dilxat Raxit, Çin yetkililerinin Müslümanları asimile etmek ve Müslümanları Han Çin kültürüne adapte etmek için ellerinden geldiğini yaptıklarını söyledi.