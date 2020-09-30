Cilvegözü'nden 9 ayda 11 bin 439 yardım TIR'ı geçti

HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine son 9 ayda, 11 bin 439 TIR ile yardım malzemesi gönderildi.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine son 9 ayda, 11 bin 439 TIR ile yardım malzemesi gönderildi.

Türkiye ve diğer ülkelerdeki sivil toplum kuruluşları tarafından sağlanan insani yardım malzemelerinin yüklü olduğu TIR'lar, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yapmaya devam ediyor. TIR'lardan Cilvegözü Gümrük Kapısı ile Suriye'nin Bab el-Hava Sınır Kapısı arasında bulunan tampon bölgedeki aktarım alanında yükler boşaltıldıktan sonra Türkiye'ye dönüş yapılıyor. Zaman zaman yoğunluğun yaşandığı Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan son 9 ayda 11 bin 439 yardım TIR'ı ile geçiş yapıldığı, yardım malzemelerinin de bölgede bulunan savaş mağduru Suriyelilere dağıtıldığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat DERVİŞOĞLU