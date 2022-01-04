Bu da oldu! Elon Musk'a özenen bilim insanı, farelere bilgisayar oyunu oynamayı öğretti

Macaristanlı yazılım mühendisi ve sinirbilimci Viktor Toth, hazırladığı bir düzenek sayesinde fareye 90'lı yılların klasik oyunu Doom II oynamayı öğretti. Bilim insanı Toth, bununla kalmayıp farenin yeterli kondisyonu sağlaması üzerine Twitch'ten canlı yayın yapacağını da açıkladı.

FAREYE BİLGİSAYAR OYUNU OYNATTI

Viktor Toth'un hazırladığı düzenekte fareyi olduğu yerde hareket eden bir topun üzerine oturttu ve fare topun üzerinde hareket ettikçe, Doom II'nin ünlü koridorlarında hareket etmeyi başardı. Toth, farenin hareketlerini, koridorda yürümesini sağlayabilmek için farenin önüne şekerli su koyarak farenin hedefe koşarken oyun içerisinde hareket etmesini sağladı.

FİKRİN ORTAYA ÇIKIŞ NEDENİ

Fareye video oyunu oynatma gibi bir fikrin bir anda ortaya çıktığını söyleyen, Toth "neden olmasın" dedi ve bu deneyi gerçekleştirdi. Bu fikrin aslında ilk başta Elon Musk'ın canlı domuzlara beyin implantı yerleştirdiğini öğrendikten sonra aklına geldiğini açıkladı.

"EĞİTİM İÇİN EN İDEAL OYUN: DOOM II"

Fareye neden 90'lı yılların klasik oyunu Doom II'yi oynatmayı tercih ettiği sorusuna karşılık olarak, "Plan her zaman onları Doom II'nin ilk haritasında eğitmekti. İlk haritanın mükemmel olduğunu düşündüm çünkü her türlü ortama sahip. Açık koridorlar ve basit dönüşlerle de çok kolay bir başlangıç yapıyor. Aynı zamanda daha büyük bir alan, bu yüzden orada birçok şeyi test edebilirsiniz" sözlerine yer verdi.

FARE İLE TWITCH'TE CANLI YAYIN YAPACAK

Viktor Toth'un çılgın planlarından bir diğeri ise popüler canlı yayın platformu olan Twitch'te fareler ile canlı yayın yapacak. Böyle bir projeden para kazanmanın yollarından biri olduğunu söyleyen Toth, ancak tek sorunun farenin ne kadar süre koşabileceği olduğunu aktardı. Romero isimli fareyi bir defasında 15 dakika koşturduğunu söyleyen Toth, "Fareyi gerçekten oyunda merakı ifade eden bir noktaya getirebilirseniz, o zaman gerçekten ilginç olabilir." ifadelerine yer verdi.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet