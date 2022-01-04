Çıkardığı gazı kavanozlayıp satan fenomen Stephanie Matto, aşırı talebe yetişmeye çalışırken hastanelik oldu - Haberler Magazin
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Çıkardığı gazı kavanozlayıp satan fenomen Stephanie Matto, aşırı talebe yetişmeye çalışırken hastanelik oldu

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Magazin

Çıkardığı gazı kavanozlayıp hayranlarına satarak tanesi bin dolardan haftalık 70 bin dolar kazanan Stephanie Matto, taleplere yetişmeye çalışırken hastanelik oldu. Daha fazla kavanoz üretebilmek için aşırı gaz çıkarmaya çalıştığından dolayı göğsünde ağrı hisseden ünlü fenomen, yapılan testlerde kalp krizi belirtilerine rastlanıldığını ve işini bırakmak zorunda kaldığını açıkladı.

ABD'li Stephanie Matto, çıkardığı gazı kavanozlayıp satarak haftalık 70 bin dolar kazanıyor. Ancak fenomenin taleplere yetişebilmek adına daha fazla gaz çıkarma girişimi hastanede son buldu.

Dailystar'ın haberine göre; hayranlarından aldığı siparişler doğrultusunda aşırı gaz çıkarmaya çalıştığından dolayı göğsünde şiddetli bir acı hissettiğini ifade eden 31 yaşındaki fenomen, yapılan kan ve EKG testlerinde kalp krizi belirtilerine rastlanıldığını ve bu yüzden işini bırakmak zorunda kaldığını açıkladı.

Çıkardığı gazı kavanozlayıp satan fenomen, aşırı gaz çıkarmaya çalışırken kalp krizi geçirdi

Geçtiğimiz Kasım ayından itibaren çıkardığı gazı kavanozda muhafaza ederek hayranlarına satmaya başlayan Stephanie, talepleri karşılamak için sürekli lifli yiyecekler yediğini açıklamıştı. Bu yolla haftada elli kavanoz üretebilen Steph, doktorlara gazını sattığını söyleyemediği için uyguladığı diyeti anlattı. Doktorların bu diyetin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini söylemesi üzerine diyetinden vazgeçen Steph, bu nedenden dolayı işini de bırakmak zorunda kaldı.

Çıkardığı gazı kavanozlayıp satan fenomen, aşırı gaz çıkarmaya çalışırken kalp krizi geçirdi

Stephanie Matto'nun Tiktok üzerinden hayranlarına gazını sattığını itiraf ettiği video, toplamda 7.1 milyon kişi tarafından izlendi.

Çıkardığı gazı kavanozlayıp satan fenomen, aşırı talebe yetişmeye çalışırken kalp krizi geçirdi

Çıkardığı gazı kavanozlayıp satan fenomen, aşırı gaz çıkarmaya çalışırken kalp krizi geçirdi

Çıkardığı gazı kavanozlayıp satan fenomen Stephanie Matto, aşırı talebe yetişmeye çalışırken hastanelik oldu

Emre İliksiz
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