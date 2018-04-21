Cihadiye'de Köy Konağı ve Cami Çevre Düzenlemesi

Pamukova Belediyesince Cihadiye Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Cihadiye Köy Konağı ve cami çevre düzenlemesi dolaysıyla mahalle sakinleri teşekkür programı düzenledi.

Cihadiye Köy Konağı avlusunda düzenlenen programda konuşan Pamukova Belediye Başkanı Cevat Keser, tüm mahallelerde büyük bir çalışma yürütüklerini söyledi.

Mahallelerin dokusunu bozmadan modern ve çağdaş hayatının gerekliliklerini yerine getirmeye gayret ettiklerini belirten Başkan Keser, şöyle konuştu:

"Taş parke döşeme çalışmalarından tutun yol açma, sıcak asfalt çalışmaları, cami, köy konağı yapım ve tadilatı, çocuk oyun parkları, okul çevre düzenlemeleri, cenaze, hasta hizmetlerine varana kadar bir çok konuda ihtiyaç duyulan hizmetleri vatandaşımızla buluşturuyoruz. Cihadiye Mahallemizde yapımını tamamladığımız cami çevre düzenlemesi, köy konağı yapım ve tadilat çalışmalarını münasebetiyle toplandık. Mahallemizin bundan sonra da tüm ihtiyaçlarını imkanlarımız ölçüsünde yapmaya çalışacağız. Hükümetimiz, Büyükşehir Belediyemizle ile uyum içerisinde hareket ederek mahallemizi inşallah hak ettiği daha büyük hizmetlerle buluşturacağız."

Türkiye'nin 24 Haziran 2018 Pazar günü sandığa gideceğini hatırlatan Keser, 16 Nisan referandumunda olduğu gibi Cumhur İttifakında da yüzde 70 oy oranıyla destek vermeyi hedeflediklerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduklarını bir kez daha göstereceklerini vurgulayan Keser, "Durmak yok hizmete devam diyeceğiz. Ülkemiz üzerinde hesap yapanlara, terörist gruplara, millet iradesi üzerinde kalem oynatmaya çalışan jöleli monşerlere meydan vermeyecek milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan yapacağız. Gayret bizden, destek sizden takdir Yüce Allah'tandır." diye konuştu.

Keser, konuşmasının ardından köy konağı ile cami avlusunun açılış kurdelesini İlçe Müftüsü Celil Şimşek, muhtar Hüseyin Kaynar ile kesti.