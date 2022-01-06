Çiğdem Tunç kimdir? Nereli, kaç yaşında? Çiğdem Tunç dizileri ve filmleri

Çiğdem Tunç kimdir? sorusu son günlerin en çok aratılan konularından biri oldu. Mehmet Ali Erbil'in programlarından tanıdığımız Çiğdem Tunç'un hayatı merak ediliyor. Peki, Çiğdem Tunç kimdir? Çiğdem Tunç kaç yaşında? Detaylar haberimizde…

ÇİĞDEM TUNÇ KİMDİR?

Çiğdem Tunç, 28 Ağustos 1963 yılında İstanbul'da doğan Türk sinema oyuncusu ve balerindir.

Mehmet Ali Erbil ile birlikte 1984 yılında başlayan ve uzun yıllar çeşitli televizyon programlarında sunucu ve oyuncu olarak yer almıştır.

FİLMOGRAFİ

1980 Renkli Dünya Dansçı

1982 Hasret Sancısı Seher

1982 O Kadın Manken

1983 Gecenin Sonu Hasan'ın Sevgilisi

1984 Alev Alev Ümran

1984 Kayıp Kızlar Sevda

1984 Şabaniye Nazlı

1990 Can Dostlar (I) Sema

1991 Aldatacağım/ Kaderimsin Avukat Nilüfer

1996 Çılgın Bediş Yarışma Sunucusu

2002 Çekirdek Aile

2003 Tatlı Hayat Konuk Oyuncu

2004 Neredesin Firuze Show Sunucusu

2005 Belalı Baldız Neriman

2006 Unutulmayanlar Konuk Oyuncu

2007 Genco Bihter

2010 Geniş Aile Melodi

2011 Bizim Yenge Jüri

2014 Analı Oğullu Vildan

2014 Vay Başıma Gelenler 2 Buçuk Peri

2017 Aşk-ı Roman Leman Hanım

2018 Benim Adım Osssman

2019 Jet Sosyete Miss Magazinella 42. bölüm

2021 Tövbeler Olsun Aleyna Yeşilpınar

ÇİĞDEM TUNÇ KAÇ YAŞINDA?

Çiğdem Tunç, 1963 doğumlu olup 58 yaşındadır.

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