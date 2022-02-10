Çiğdem Tunç kimdir? Çiğdem Tunç kaç yaşında ve nereli? Çiğdem Tunç hayatı…
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Oyuncu ve sunucu olan Çiğdem Tunç kaç yaşında ve kim olduğu merak konusu oldu. Herkes tarafından araştırılan Çiğdem Tunç kim ve nereleri soruları araştırılıyor. Peki, Çiğdem Tunç kaç yaşında? Çiğdem Tunç kimdir?
Türk sinema oyuncusu olan Çiğdem Tunç kaç yaşında sevenleri tarafından araştırılıyor. Çeşitli televizyon programlarında sunuculuk yapan Çiğdem Tunç kimdir ve nerelidir sorularına yanıt aranıyor. 80'li yıllarda sektöre başlayan Çiğdem Tunç kaç yaşındadır soruları merak ediliyor. Çiğdem Tunç kimdir? Çiğdem Tunç kaç yaşında ve nereli? Çiğdem Tunç hayatı… Detaylar haberimizdedir.
Çiğdem Tunç 28 Ağustos 1963, İstanbul doğumludur. Türk sinema oyuncusu ve aynı zamanda balerindir. Mehmet Ali Erbil ile birlikte 1984 yılında başlayan ve uzun yıllar çeşitli televizyon programlarında sunucu ve oyuncu olarak yer almıştır.
Çiğdem Tunç 28 Ağustos 1963, İstanbul doğumlu olup, 59 yaşındadır.
1980 Renkli Dünya Dansçı
1982 Hasret Sancısı Seher
1982 O Kadın Manken
1983 Gecenin Sonu Hasan'ın Sevgilisi
1984 Alev Alev Ümran
1984 Kayıp Kızlar Sevda
1984 Şabaniye Nazlı
1990 Can Dostlar (I) Sema
1991 Aldatacağım/ Kaderimsin Avukat Nilüfer
1996 Çılgın Bediş Yarışma Sunucusu
2002 Çekirdek Aile
2003 Tatlı Hayat Konuk Oyuncu
2004 Neredesin Firuze Show Sunucusu
2005 Belalı Baldız Neriman
2006 Unutulmayanlar Konuk Oyuncu
2007 Genco Bihter
2010 Geniş Aile Melodi
2011 Bizim Yenge Jüri
2014 Analı Oğullu Vildan
2014 Vay Başıma Gelenler 2 Buçuk Peri
2017 Aşk-ı Roman Leman Hanım
2018 Benim Adım Osssman
2019 Jet Sosyete Miss Magazinella 42. bölüm
2021 Tövbeler Olsun Aleyna Yeşilpınar