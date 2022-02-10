Türk sinema oyuncusu olan Çiğdem Tunç kaç yaşında sevenleri tarafından araştırılıyor. Çeşitli televizyon programlarında sunuculuk yapan Çiğdem Tunç kimdir ve nerelidir sorularına yanıt aranıyor. 80'li yıllarda sektöre başlayan Çiğdem Tunç kaç yaşındadır soruları merak ediliyor. Çiğdem Tunç kimdir? Çiğdem Tunç kaç yaşında ve nereli? Çiğdem Tunç hayatı… Detaylar haberimizdedir.

ÇİĞDEM TUNÇ KİM?

Çiğdem Tunç 28 Ağustos 1963, İstanbul doğumludur. Türk sinema oyuncusu ve aynı zamanda balerindir. Mehmet Ali Erbil ile birlikte 1984 yılında başlayan ve uzun yıllar çeşitli televizyon programlarında sunucu ve oyuncu olarak yer almıştır.

ÇİĞDEM TUNÇ KAÇ YAŞINDA?

Çiğdem Tunç 28 Ağustos 1963, İstanbul doğumlu olup, 59 yaşındadır.

OYNADIĞI FİLMLER

1980 Renkli Dünya Dansçı

1982 Hasret Sancısı Seher

1982 O Kadın Manken

1983 Gecenin Sonu Hasan'ın Sevgilisi

1984 Alev Alev Ümran

1984 Kayıp Kızlar Sevda

1984 Şabaniye Nazlı

1990 Can Dostlar (I) Sema

1991 Aldatacağım/ Kaderimsin Avukat Nilüfer

1996 Çılgın Bediş Yarışma Sunucusu

2002 Çekirdek Aile

2003 Tatlı Hayat Konuk Oyuncu

2004 Neredesin Firuze Show Sunucusu

2005 Belalı Baldız Neriman

2006 Unutulmayanlar Konuk Oyuncu

2007 Genco Bihter

2010 Geniş Aile Melodi

2011 Bizim Yenge Jüri

2014 Analı Oğullu Vildan

2014 Vay Başıma Gelenler 2 Buçuk Peri

2017 Aşk-ı Roman Leman Hanım

2018 Benim Adım Osssman

2019 Jet Sosyete Miss Magazinella 42. bölüm

2021 Tövbeler Olsun Aleyna Yeşilpınar

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