Çiğdem Tunç kimdir? Çiğdem Tunç kaç yaşında?
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Çiğdem Tunç kimdir? Çiğdem Tunç kaç yaşında?

Çiğdem Tunç kimdir? Çiğdem Tunç kaç yaşında?
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Çiğdem Tunç kimdir? son günlerin en çok aratılan konularından biri oldu. Mehmet Ali Erbil'in programlarından tanıdığımız Çiğdem Tunç'un hayatı merak ediliyor. Peki, Çiğdem Tunç kimdir? Çiğdem Tunç kaç yaşında? Detaylar haberimizde…

Çiğdem Tunç kimdir? son günlerin en çok aratılan konularından biri oldu. Mehmet Ali Erbil'in programlarından tanıdığımız Çiğdem Tunç'un hayatı merak ediliyor. Peki, Çiğdem Tunç kimdir? Çiğdem Tunç kaç yaşında? Detaylar haberimizde…

ÇİĞDEM TUNÇ KİMDİR?

Çiğdem Tunç, 28 Ağustos 1963 yılında İstanbul'da doğan Türk sinema oyuncusu ve balerindir.

Mehmet Ali Erbil ile birlikte 1984 yılında başlayan ve uzun yıllar çeşitli televizyon programlarında sunucu ve oyuncu olarak yer almıştır.

FİLMOGRAFİ

  • 1980 Renkli Dünya Dansçı
  • 1982 Hasret Sancısı Seher
  • 1982 O Kadın Manken
  • 1983 Gecenin Sonu Hasan'ın Sevgilisi
  • 1984 Alev Alev Ümran
  • 1984 Kayıp Kızlar Sevda
  • 1984 Şabaniye Nazlı
  • 1990 Can Dostlar (I) Sema
  • 1991 Aldatacağım/ Kaderimsin Avukat Nilüfer
  • 1996 Çılgın Bediş Yarışma Sunucusu
  • 2002 Çekirdek Aile
  • 2003 Tatlı Hayat Konuk Oyuncu
  • 2004 Neredesin Firuze Show Sunucusu
  • 2005 Belalı Baldız Neriman
  • 2006 Unutulmayanlar Konuk Oyuncu
  • 2007 Genco Bihter
  • 2010 Geniş Aile Melodi
  • 2011 Bizim Yenge Jüri
  • 2014 Analı Oğullu Vildan
  • 2014 Vay Başıma Gelenler 2 Buçuk Peri
  • 2017 Aşk-ı Roman Leman Hanım
  • 2018 Benim Adım Osssman
  • 2019 Jet Sosyete Miss Magazinella 42. bölüm
  • 2021 Tövbeler Olsun Aleyna Yeşilpınar

ÇİĞDEM TUNÇ KAÇ YAŞINDA?

Çiğdem Tunç, 1963 doğumlu olup 58 yaşındadır.

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