Ciciş Ceyda Ersoy, Instagram'dan kitapla göğüslerini kapattığı üstsüz pozunu paylaştı
Magazin dünyasında Cicişler olarak tanınan kardeşlerden Ceyda Ersoy, sosyal medya hesabından "Kitap okurken sütyen takmıyorum" diyerek üstsüz fotoğrafını paylaştı.
Paylaştığı fotoğraf ve açıklamalarla magazin gündeminden hiç düşmeyen Esra-Ceyda Ersoy kardeşler, son zamanlarda sosyal medya hesaplarından paylaştıkları çıplak pozlarla olay olmaya devam ediyorlar. Ceyda Ersoy, son olarak dün akşam üstsüz bir pozunu paylaşarak herkesi şaşırttı.
"KİTAP OKURKEN SÜTYEN TAKMIYORUM"
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerden Ceyda Ersoy, sosyal medya hesabından iç çamaşırsız pozunu paylaştı. Elinde tuttuğu kitaplarla göğüslerini kapatan Ersoy, fotoğrafı "Kitap okurken sütyen takmıyorum" notuyla paylaştı. Ceyda Ersoy'u fotoğrafına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.
DANLA BİLİC'E MEYDAN OKUMUŞTU
Ceyda Ersoy, Kasım ayında yaptığı bir paylaşımda mide ameliyatı olduktan sonra kısa bir süre içinde fazla kilolarından kurtulan Danla Bilic'e meydan okumuştu. Yatak pozunu paylaşan Ceyda Ersoy, fotoğrafı "Danla Bilic istediğin kadar zayıfla ve makyaj yap bir Ceyda Ersoy olamazsın" notuyla yayınladı.
YATAKTA ÇIPLAK POZ VERMİŞTİ
Paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Ceyda Ersoy, Eylül ayında önce de yatakta ve banyoda çıplak vücudunu havluyla kapatarak poz vermişti. Ersoy, kısa sürede beğeni rekoru kıran fotoğraflarından birini Instagram hesabından silmişti.
Haber Videosu: Ciciş Ceyda Ersoy, Instagram'dan kitapla göğüslerini kapattığı üstsüz pozunu paylaştı
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tabi sütyensiz kitap okunur açık kalmak rahat. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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hiç kitap olmayı hayal edeceğimi hatırlamazdım. . . :D :DCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Sütyen taktığın mı var sanki! Kitap okurken sütyen takmıyormuş!Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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bazen bir kitabın sayfası olmak istersin.Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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IGRENCCevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır
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keşke içinde yazanı okusan da biraz hayat görüşün olsaCevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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Göslerim börtledi ya la, (kitap için yani (: )Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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Sen kitap okumuyorsun, okutuyorsun baby!Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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etkili okuma sanatıCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır